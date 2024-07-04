Hadise'yle Partner Olması Çok Konuşulmuştu... Dizi Kadrosundan Aniden Ayrıldı

Esas Oğlan dizisinde Hadise'yle partner olacak olması çok konuşulan yakışıklı oyuncu İlhan Şen son dakikada dizi kadrosundan ayrıldı. Güzel şarkıcının yeni partneri ise Serhat Teoman oldu.

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Hadise'yle Partner Olması Çok Konuşulmuştu... Dizi Kadrosundan Aniden Ayrıldı

Dijital platformlarda yayınlanacak olan BKM imzalı romantik-komedi dizisi Esas Oğlan'ın çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Dizide Hadise'nin partneri olması beklenen İlhan Şen imza aşamasına gelmişti. Hadise ile partner olmaya hazırlanan yakışıklı oyuncu son dakikada kadrodan ayrılma kararı aldı.

Hadise'yle Partner Olması Çok Konuşulmuştu... Dizi Kadrosundan Aniden Ayrıldı - Resim : 1

YENİ PROJE TEKLİFİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Safir dizisinde oynayan oyuncu İlhan Şen'in Esas Oğlan dizisi için çok heyecanlandığı ancak yabancı bir dijital proje teklifi alması üzerine teklifi reddettiği öğrenildi.

YENİ PARTNER SERHAT TEOMAN

Şen'in bu kararı ise hayranlarını üzdü. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Şen ve Hadise'nin birarada şahane bir uyum sağlayacağını belirtti. Güzel şarkıcının yeni partneri ise Serhat Teoman oldu.

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