Hababam Sınıfı'na Damgasını Vurmuştu: Oyunculuğu Bırakan Kıvırcık Ömer'in Yeni Mesleği Şaşırttı
Türk sinema tarihinin en sevilen filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı'na damgasını vuran Kıvırcık Ömer'in yeni mesleği herkesi şaşırttı. Oyunculuğu bırakan Talip Güran, geçimini artık bu şekilde sağlıyor..
Kaynak: Haber Merkezi
Hababam Sınıfı'nın karakterlerinden biri olan ve sadece tek bir filmle Yeşilçam’a adını yazdıran Talip Güran da bu isimlerden biri. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde "Kıvırcık Ömer" karakteriyle hafızalara kazınan Güran, oyunculuğu bırakarak bambaşka bir yola yöneldi. Ünlü ismin yeni mesleği ise herkesi şaşırttı.
FİLM SEKTÖRÜNDE DERİN İZLER BIRAKTI
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal’ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmi olmasının yanı sıra Münir Özkul’un seride son kez rol aldığı yapım olarak da biliniyor. Kartal Tibet’in yönettiği ve Nahit Ataman ile Ertem Eğilmez’in yapımcılığını üstlendiği bu filmde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ ve Perran Kutman gibi usta oyuncular yer aldı.
OYUNCULUĞU BIRAKIP BAŞKA MESLEĞE YÖNELDİ
Hababam Sınıfı'nda romantik ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kıvırcık Ömer karakterini canlandıran Talip Güran, izleyenlerin gönlünde taht kurmuştu. Ancak Güran, bu başarılı performansın ardından oyunculuğu tamamen bırakarak ekranlardan uzak bir hayatı seçti.
İSTANBUL'U YILLAR ÖNCE TERK ETTİ
Yeşilçam’ın parlayan yıldızlarından biri olmasına rağmen Talip Güran, kısa süren oyunculuk kariyerinin ardından radikal bir karar alarak İstanbul’u terk etti. Güran, şehir hayatından uzaklaşarak 1982 yılında Bodrum’a yerleşti. Burada kendine yepyeni bir hayat kuran oyuncu, sanatla bağlantısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etti.
TAHTA SANDALYE YENİ HAYATA BAŞLADI
Güran, 2013 yılında Bodrum’da bir marangoz atölyesi açarak tamamen el emeğiyle rengarenk tahta sandalyeler üretmeye başladı. Mankenlik ve oyunculukla başlayan kariyeri, şimdi bir marangoz olarak devam ediyor. Ünlü isim, yaptığı el işi sandalyelerle geçimini sağlıyor ve gözlerden uzak, huzurlu bir yaşam sürüyor.
2 FİLMLE KALICI BAŞARILARA İMZA ATTI
Talip Güran, sinema dünyasına 1972 yapımı Tatlı Dillim filmiyle adım attı. Ancak asıl ününü 1978 yılında rol aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmiyle kazandı. Bu filmdeki Kıvırcık Ömer karakteriyle akıllara kazınan Güran, sinema kariyeri boyunca sadece iki filmde rol aldı.
Sadece iki filmde yer almasına rağmen, Talip Güran’ın Hababam Sınıfı serisindeki performansı izleyicilerin hafızasında silinmez bir yer edindi.