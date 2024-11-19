Hababam Sınıfı'na Damgasını Vurmuştu: Oyunculuğu Bırakan Kıvırcık Ömer'in Yeni Mesleği Şaşırttı

Hababam Sınıfı'nın karakterlerinden biri olan ve sadece tek bir filmle Yeşilçam’a adını yazdıran Talip Güran da bu isimlerden biri. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde "Kıvırcık Ömer" karakteriyle hafızalara kazınan Güran, oyunculuğu bırakarak bambaşka bir yola yöneldi. Ünlü ismin yeni mesleği ise herkesi şaşırttı.