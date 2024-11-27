Günün Her Saati İçiyoruz Ama Yıllardır Yanlış Demliyormuşuz! Çayın Lezzetini 2 Katına Çıkarıyor

Geleneksel yöntemlerde yapılan bazı hatalar, çayın lezzetini ve sağlığını olumsuz etkileyebilir. İşte çayın gerçek aromasını ve berraklığını yakalamanın yolları...

Kaynar suyun (100 derece) çay yapraklarının üzerine doğrudan dökülmesi, çay yapraklarını yakarak çayın doğal aromasını kaybetmesine neden olur. Bu durum, hem lezzet açısından hayal kırıklığı yaratır hem de yüksek sıcaklık nedeniyle sağlık açısından riskler oluşturabilir.

Çay yapraklarının yanlış sıcaklıkta demlenmesi, kanserojen maddelerin oluşmasına bile yol açabilir. Peki lezzetli ve sağlıklı çay nasıl yapılmalı? İşte 6 altın öneri…