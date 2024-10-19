Günlük Yürüme Süresi Meğer Bu Kadar Kısaymış: Bilim İnsanları Açıkladı

Milano Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, 10 sağlıklı yetişkinin hareketleri incelendi. Araştırmaya göre, gün içerisinde sık sık yapılan 10 ila 30 saniyelik yürüyüşler, aynı mesafeyi tek seferde yürümekten %60’a kadar daha fazla enerji harcamanızı sağlıyor.

MİKRO YÜRÜYÜŞLER İLE HAREKETSİZLİĞE SON VERİN

Uzmanlar, uzun süre oturmayı kısa yürüyüşlerle bölmenin günlük enerji tüketimini artırabileceğini ve genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini vurguluyor. Araştırmanın başında yer alan fizyolog Francesco Luciano, "Kısa mesafelerde yürüdüğümüzde, aynı mesafeyi aşmak için daha fazla enerji harcarız ve bu durum oksijen tüketimimizi artırır" dedi.

Luciano, kısa yürüyüşlerin vücut için yoğun miktarda oksijen gerektirdiğini belirtirken, bu durumu "ilk birkaç kilometrede daha fazla yakıt tüketen bir araba" örneğiyle açıkladı.

ENERJİ TÜKETİMİ ÜZERİNE ÇARPICI BULGULAR

Araştırma kapsamında gönüllüler, koşu bandı ve merdiven aleti gibi ekipmanlarda farklı hızlarda egzersiz yaptı. 10 saniye ile 4 dakika arasında değişen sürelerde yapılan bu egzersizler sırasında, katılımcıların oksijen tüketimi ve enerji harcamaları ölçüldü. Sonuçlar, vücudun yürüyüşün başında daha fazla enerji harcadığını, ancak bu enerji tüketiminin zamanla azaldığını gösterdi.

Royal Society B dergisinde yayımlanan bu araştırmada, “Günlük hayatta uzun süre oturmaktan kaçınmalı, kısa adımlarla hareketsizliği bölmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

HAREKETSİZLİK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmalarını veya 75 dakika yoğun egzersiz gerçekleştirmelerini öneriyor. Ancak birçok insan, özellikle masa başında çalışanlar, günlerinin büyük bir kısmını hareketsiz geçiriyor. Bu yaşam tarzının her yıl binlerce ölüme neden olduğu belirtiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, ABD’deki yetişkin ölümlerinin %8,3’ü fiziksel hareketsizlikten kaynaklanıyor. Dünya genelinde ise her yıl 2 milyon kişi hareketsizliğin yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor.

KRONİK HASTALIKLAR VE HAREKETSİZLİK

Fiziksel hareketsizliğin uzun süredir kalp damar hastalıkları, obezite ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu biliniyor. Özellikle kalp krizi ve felç gibi ölümcül sonuçlara yol açabilen bu rahatsızlıklar, düzenli hareketle önemli ölçüde önlenebilir.

İngiltere’de her yıl yaklaşık 38.000 kişi felç nedeniyle hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de felç sonrası kalıcı sakatlıklarla yaşamına devam ediyor. Hareketsizlik, bu tür kronik rahatsızlıkların başlıca nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi