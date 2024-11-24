Grip ve Soğuk Algınlığını 24 Saatte Bitiren 10 Besin

Özellikle grip ve soğuk algınlığı mevsiminde, tabaklarımızı besleyici yiyeceklerle doldurmak, vücudumuzun hastalıklara karşı direncini artırabilir. Uzmanlar, "Bağışıklık sistemi tek başına çalışan bir yapı değildir. Karmaşık bir sistemdir ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları bu sistemi desteklemenin en etkili yoludur" diyor.

Yediklerimizin bağışıklık üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulayan diyetisyenler, bağışıklık hücrelerinin düzenli ve etkili çalışmasını sağlamak için mikro besinlerin önemine dikkat çekiyor. Vitaminler, mineraller ve probiyotikler bu süreçte kilit rol oynuyor. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren en iyi besinler: