Grip Dönemi Başladı: Yakalanmamak İçin Bunları Mutlaka Uygulayın

ÖZELLİKLE BU MEVSİMDE ORTAYA ÇIKIYOR

Düzenli ve sağlıklı beslenmeyle birlikte uyku düzeninin de bağışıklık sistemi için önem arz ettiğini belirten Özkan, "Bu mevsimde daha çok bulaşıcı hastalıklardan, üst solunum yolu enfeksiyonları, nezle, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde sulanma gibi viral enfeksiyonlar sık görülüyor. Vücut direncini artırarak, doğru gıdalar tüketerek en hafif şekilde, hatta hiç hastalığa yakalanmadan atlatabiliriz. Buna hem çocuklarımızın hem anne babaların dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.