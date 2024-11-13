Grip Dönemi Başladı: Yakalanmamak İçin Bunları Mutlaka Uygulayın
Aralık ayının gelmesiyle birlikte grip vakalarının sayısında belirgin bir artış yaşanıyor. Uzman isimden özellikle çocuklar ve anne babaları için bu mevsimde dikkat etmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.
Kaynak: AA
Antalya İl Sağlık Müdürü ve Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, özellikle çocukların grip virüsünden korunabilmesi için alınması gereken önlemleri sıraladı.
Çocukların sosyal medyadan uzak durarak, bol bol aktivite yapmasını öneren Özkan, ara tatil zamanının havaların geçiş sürecine denk geldiğini belirterek, çocukların enfeksiyon kapmaması ve hastalanmaması için beslenmelerine, aktivitelerine, giyinmelerine ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
ÇOK SIK GÖRÜLÜYOR
Özkan, soğuk havaya girildiğine dikkati çekerek bu mevsimde üst solunum yolu enfeksiyonları, gribal ve bakteriyel enfeksiyonların sık görüldüğünü dile getirdi.
ÖZELLİKLE BU MEVSİMDE ORTAYA ÇIKIYOR
Düzenli ve sağlıklı beslenmeyle birlikte uyku düzeninin de bağışıklık sistemi için önem arz ettiğini belirten Özkan, "Bu mevsimde daha çok bulaşıcı hastalıklardan, üst solunum yolu enfeksiyonları, nezle, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde sulanma gibi viral enfeksiyonlar sık görülüyor. Vücut direncini artırarak, doğru gıdalar tüketerek en hafif şekilde, hatta hiç hastalığa yakalanmadan atlatabiliriz. Buna hem çocuklarımızın hem anne babaların dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.