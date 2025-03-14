Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor, Yaz Boyu Tertemiz Kalıyor

BEYAZ SİRKE VE TALK PUDRASI İLE LEKE GİDERME

Beyaz sirke

Talk pudrası

Sirkeyi ayakkabının yüzeyine sürün ve üzerine talk pudrası serpiştirin. Kuruması için birkaç saat bekleyin ve ardından bir fırça yardımıyla fazla pudrayı temizleyin. Bu yöntem, ayakkabılarınızı lekelerden arındırarak eski parlaklığını geri kazandırır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKAMA İLE ZAHMETSİZ TEMİZLİK

Beyaz bez ayakkabılarınızı çamaşır makinesinde düşük sıcaklıkta (30°C) yıkayabilirsiniz. Ancak, doğrudan makineye atmadan önce bir yastık kılıfına koymanız, ayakkabının şeklini korumasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, çamaşır yumuşatıcısı kullanmamak ve güneş altında değil, gölgede kurutmak da önemlidir.