Gözlük Kullanmamak İçin Bunu Yapıp Acı Çekiyorlar: Uzman İsimden 'Kör Olabilirsiniz' Uyarısı Geldi!

Kırlangıç otu, halk arasında "gözlük kıran" olarak biliniyor ve son dönemde bazı sosyal medya kullanıcıları, bu bitkinin göz sağlığına faydalı olduğunu ve hatta gözlük takmayı bıraktırdığını iddia ederek paylaşımlar yapmaya başladı.

GÖZ BASINCINI ARTIRABİLİR

Kırlangıç otu, halk arasında göz sağlığını iyileştirdiği söylenen bir bitki olarak popülerlik kazanmış durumda. Ancak uzmanlar, bu bitkinin içerdiği bileşiklerin, özellikle göz için zararlı olabileceğini belirtiyor. Yanlış kullanımı, gözde ciddi hasarlara yol açabilir. Kırlangıç otu, özellikle göz içi basıncını artırarak göz sinirlerine zarar verebilir ve körlük gibi kalıcı problemlere yol açabilir.