Gözlük Kullananlar Dikkat! Sapların Üzerindeki Rakamlar Meğer Bu İşe Yarıyormuş

Gözlük saplarının üzerinde yer alan rakamlar, gözlüklerin boyut ve tasarım özelliklerini ifade eden önemli bilgiler içerir. Bu rakamlar, gözlüğün kullanıcının yüzüne en iyi şekilde oturmasını ve konforlu bir kullanım sunmasını sağlamak için belirlenmiştir.