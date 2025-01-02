Gözlük Kullananlar Dikkat! Sapların Üzerindeki Rakamlar Meğer Bu İşe Yarıyormuş
Gözlük saplarında yer alan rakamlar, gözlüklerin boyut ve tasarımına dair önemli bilgiler sunar. Bu rakamlar, gözlüğün kullanıcının yüzüne uygun şekilde oturmasını ve rahat bir kullanım sağlamasını amaçlar...
Kaynak: Haber Merkezi
Gözlük saplarının üzerinde yer alan rakamlar, gözlüklerin boyut ve tasarım özelliklerini ifade eden önemli bilgiler içerir. Bu rakamlar, gözlüğün kullanıcının yüzüne en iyi şekilde oturmasını ve konforlu bir kullanım sunmasını sağlamak için belirlenmiştir.
RAKAMLARIN AÇIKLAMALARI
İlk rakam, lens genişliğini ifade eder. Milimetre cinsinden verilen bu ölçü, lensin yatay genişliğini belirtir.
Köprü Genişliği:
İkinci rakam, iki lens arasındaki köprünün genişliğini gösterir. Köprü genişliği, burun üzerindeki mesafeyi milimetre olarak ifade eder.
Sap Uzunluğu:
Üçüncü rakam, gözlük saplarının uzunluğunu belirtir. Bu ölçü, sapın menteşeden başlayıp kulağın arkasına kadar uzanan kısmının uzunluğunu milimetre cinsinden ifade eder.
Eğer bir gözlüğün sapında "52 18 140" şeklinde rakamlar yazıyorsa, bu ölçülerin anlamı şu şekildedir:
Lens genişliği: 52 mm
Köprü genişliği: 18 mm
Sap uzunluğu: 140 mm
Bu ölçüler, gözlük seçimi sırasında doğru boyutu belirlemenize yardımcı olur. Gözlüğün yüzünüze uygun şekilde oturmasını ve uzun süreli kullanımda konfor sağlamasını garanti eder.