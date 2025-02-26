Gmail’den Yeni Güvenlik Adımı: SMS ile Doğrulama Kaldırılıyor, QR Kod Dönemi Başlıyor
Google, Gmail kullanıcılarının hesap güvenliğini artırmak için önemli bir adım atıyor. Şirket, SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemini kaldırmayı ve bunun yerine QR kodu tabanlı bir doğrulama sürecine geçmeyi planlıyor. Bu değişiklik, dolandırıcılık risklerini azaltmayı ve daha güvenli bir sistem sağlamayı amaçlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Gmail sözcüsü Ross Richendrfer, SMS doğrulamasının bazı güvenlik açıklarına sahip olduğunu ve siber saldırılara karşı yeterli koruma sağlamadığını belirtti. Richendrfer, SMS yoluyla gönderilen doğrulama kodlarının dolandırıcılar tarafından ele geçirilebileceğini ya da kullanıcıların kodu içeren cihaza erişim sağlayamayabileceğini ifade etti. Ayrıca, SMS doğrulamanın son yıllarda çeşitli dolandırıcılık yöntemlerinde kullanıldığını da vurguladı.
TRAFİK POMPALAMA YÖNTEMİ VE DOLANDIRICILIK
Google, SMS doğrulamanın, dolandırıcıların "trafik pompalama" olarak bilinen yöntemle gelir elde etmelerine olanak sağladığını açıkladı. Bu yöntem, dolandırıcıların belirli numaralara yüksek miktarda SMS gönderilmesini sağlayarak bu mesajlardan gelir elde etmeleriyle ilgili bir uygulama olarak dikkat çekiyor.
QR KODLARIYLA GÜVENLİ DOĞRULAMA
Google, SMS tabanlı doğrulama sistemini aşamalı olarak devre dışı bırakacak ve yerine QR kodu tabanlı bir doğrulama yöntemi getirecek. Bu yeni sistemde, kullanıcılar kimlik doğrulama sırasında cihazlarının kamerasını kullanarak QR kodunu tarayarak hesaplarını güvenli bir şekilde doğrulayabilecekler.
MOBİL OPERATÖR KAYNAKLI GÜVENLİK AÇIKLARI GİDERİLECEK
Google, QR kod doğrulama yönteminin kullanıcıları kimlik avı saldırılarından daha etkili bir şekilde koruyacağını ve mobil operatör kaynaklı güvenlik açıklarının önüne geçmeyi amaçladığını belirtti. Şirket, geçiş süreciyle ilgili detayları ise ilerleyen günlerde duyuracak.