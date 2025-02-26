Gmail’den Yeni Güvenlik Adımı: SMS ile Doğrulama Kaldırılıyor, QR Kod Dönemi Başlıyor

Gmail sözcüsü Ross Richendrfer, SMS doğrulamasının bazı güvenlik açıklarına sahip olduğunu ve siber saldırılara karşı yeterli koruma sağlamadığını belirtti. Richendrfer, SMS yoluyla gönderilen doğrulama kodlarının dolandırıcılar tarafından ele geçirilebileceğini ya da kullanıcıların kodu içeren cihaza erişim sağlayamayabileceğini ifade etti. Ayrıca, SMS doğrulamanın son yıllarda çeşitli dolandırıcılık yöntemlerinde kullanıldığını da vurguladı.