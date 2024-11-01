Giyotin Nedir? Seyyar Giyotin Ne Anlama Geliyor

Giyotin, idam mahkumunun kafasının kesilmesi prensibiyle tasarlanmış bir idam aracıdır. İlk kez 1792 yılında Jacques Nicholas Pelletier adlı bir hırsızın idamında kullanılmıştır. Giyotin, Fransız Devrimi ile birlikte adını duyurmuştur. Daha önce Avrupa'da benzeri aletler bulunmasına rağmen, Fransız yapımı bu makine standart bir idam biçimi olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

Dönemin ünlü hekimlerinden Joseph Ignace Guillotin, infazların geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmesinin insanlık dışı olduğunu savunarak, ölüm cezalarının daha hızlı ve acısız bir şekilde insancıl bir yol ile uygulanması gerektiğini öne sürmüştü. Giyotin adıyla bilinen alet, tarih sahnesine bu öneri ile girmiştir.