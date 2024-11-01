Giyotin Nedir? Seyyar Giyotin Ne Anlama Geliyor
Son günlerde CHP lideri Özgür Özel tarafından sıkça kullanılan 'seyyar giyotin'in ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki giyotin ne demek, seyyar giyotin kime denir? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Giyotin, idam mahkumunun kafasının kesilmesi prensibiyle tasarlanmış bir idam aracıdır. İlk kez 1792 yılında Jacques Nicholas Pelletier adlı bir hırsızın idamında kullanılmıştır. Giyotin, Fransız Devrimi ile birlikte adını duyurmuştur. Daha önce Avrupa'da benzeri aletler bulunmasına rağmen, Fransız yapımı bu makine standart bir idam biçimi olarak kabul edilmeye başlanmıştır.
Dönemin ünlü hekimlerinden Joseph Ignace Guillotin, infazların geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmesinin insanlık dışı olduğunu savunarak, ölüm cezalarının daha hızlı ve acısız bir şekilde insancıl bir yol ile uygulanması gerektiğini öne sürmüştü. Giyotin adıyla bilinen alet, tarih sahnesine bu öneri ile girmiştir.
İNFAZLARDA KULLANILMAYA BAŞLANDI
İlginç bir şekilde, Joseph Ignace Guillotin bu aleti keşfetmemiş olmasına rağmen, ismi giyotinin simgesi haline gelmiştir. Birçok kişi onu giyotinin mucidi olarak tanımaktadır. Giyotin benzeri bir aletin kullanıldığı hayvan deneyleriyle tanınan Fransız cerrah ve fizyolog Antoine Louis'in bu alanda önemli katkıları olduğu bilinmektedir. Louis'in geliştirdiği alet, daha sonra giyotin olarak evrimleşerek infazlarda kullanılmaya başlanmıştır.
KILIÇLA ÖLDÜRMEKTEN GİYOTİNE GEÇİLDİ
Fransa'da giyotinden önce soylular genellikle kılıç veya baltayla idam edilmekteydi. Ayrıca asılma, yaygın bir infaz yöntemi olarak uygulanıyordu. Bunun yanı sıra, oldukça acı veren yakma ve işkence içeren cezalar da mevcuttu. Bu yöntemler, giyotine göre oldukça acı verici ve uzun bir süreci kapsıyordu. O dönemde, infazın acısız ve hızlı geçmesi için kurbanın ailesinin cellatlara para teklif ettiği dahi bilinmektedir. Bu koşullar altında, devrimci Fransa, ölüm cezası uygulamalarını modernleştirmeye karar verdi ve giyotin, 20 Mart 1792'de resmi olarak Fransa'nın idam aleti haline geldi. Giyotin, 1939'da kullanımı durdurulana dek, 1981'de idam cezasının kaldırılmasına kadar resmi infaz aracı olarak kaldı.
Antoine Louis (1723-1792), Chirurgicale Akademisi'nin bir üyesiydi ve giyotin konseptini ilk olarak gerçekleştiren kişi olarak kabul edilmektedir. Louis'in geliştirdiği alete "lousion" veya "loisette" adı verilmekteydi ve bu alet, giyotinin atası sayılmaktadır.