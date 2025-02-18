Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin

Buzdolabı, yiyecekleri taze tutmanın en etkili yollarından biri olarak bilinir. Ancak her gıda için buzdolabı doğru saklama koşullarını sunmaz. Bazı besinler soğuk ortamda yapısını kaybedebilir, tadını yitirebilir hatta bozulup zehirlenmelere yol açabilir. Peki, hangi gıdalar buzdolabında saklanmamalıdır? İşte, besin değerini korumak ve gıda israfını önlemek için buzdolabında saklanmaması gereken 10 besin...

1. EKMEK VE HAMUR İŞLERİ

Ekmek buzdolabında hızla bayatlar ve nemli ortamda küflenme riski artar. Oda sıcaklığında ya da dondurucuda saklanmalıdır.

2. PATATES VE TATLI PATATES

Soğuk ortamda nişastası şekere dönüşür, tadı ve dokusu değişir. Serin, kuru ve karanlık bir yerde muhafaza edilmelidir.