Geceleri Anahtarı Kapıda Bırakan Yandı! 47 Yıllık Çilingir Ustası Ciddi Tehlikeyi Açıkladı
Günümüzde hırsızlık vakalarına karşı önlem almak amacıyla çelik kapılar yaygın olarak tercih edilse de, kilit sistemlerindeki zafiyetler nedeniyle bu kapılar dış müdahalelere karşı savunmasız kalabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle gece yatarken güvenli olduğunu düşünen birçok kişi, kapı anahtarlarını kilit yuvasında bırakıyor. Ancak uzman çilingirlere göre bu davranış ciddi tehlikelere yol açabilir.
BÜYÜK RİSK TAŞIYOR
Gündelik hayatın koşuşturması içinde pek çok kişi zaman zaman anahtarlarını unutur. Anahtarınızı yanınıza almadığınızda kapıyı açmak için kredi kartı veya pet şişe gibi yöntemler denemek, hatta profesyonel bir çilingir yardımı almak gerekebilir. Ancak anahtarlar kapının üzerinde bırakıldığında, kilidi açmak çok daha zor bir hale gelir.
ANAHTARI KAPIDA BIRAKAN YANDI
Birçok insan, gece yatarken anahtarını kapının üzerinde bırakarak hırsızlara karşı ek bir güvenlik tedbiri aldığını düşünse de çilingir ustaları, bu yaklaşımın son derece yanlış olduğunu belirtiyor. Tecrübeli hırsızlar, kapının üzerinde bırakılan anahtarı ince çubuklar yardımıyla kolayca çevirerek kapıyı saniyeler içinde açabiliyor. Özellikle döner kesme burçlu kilitler, bir tornavida ile bile rahatça açılabilen riskli kilit türlerinden.
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN
Eğer güvenliği düşük bir bölgede yaşıyorsanız, kapının üzerinde anahtar bırakma alışkanlığınızdan vazgeçmeniz büyük önem taşıyor. Çilingirler, bu küçük önlemin hırsızlık vakalarının önüne geçmek için hayati bir tedbir olduğunu vurguluyor.