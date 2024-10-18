Geceleri Anahtarı Kapıda Bırakan Yandı! 47 Yıllık Çilingir Ustası Ciddi Tehlikeyi Açıkladı

Özellikle gece yatarken güvenli olduğunu düşünen birçok kişi, kapı anahtarlarını kilit yuvasında bırakıyor. Ancak uzman çilingirlere göre bu davranış ciddi tehlikelere yol açabilir.

BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Gündelik hayatın koşuşturması içinde pek çok kişi zaman zaman anahtarlarını unutur. Anahtarınızı yanınıza almadığınızda kapıyı açmak için kredi kartı veya pet şişe gibi yöntemler denemek, hatta profesyonel bir çilingir yardımı almak gerekebilir. Ancak anahtarlar kapının üzerinde bırakıldığında, kilidi açmak çok daha zor bir hale gelir.