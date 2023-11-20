Garanti BBVA emeklilere ödediği promosyonu güncelledi! Yeni promosyon fırsatı

Garanti BBVA emeklilere ödeyeceği promosyon rakamlarını güncelledi! 5000 TL yerine 8500 TL promosyon almak mümkün olabilecek

Garanti BBVA emeklilere ödediği promosyonu güncelledi! Yeni promosyon fırsatı

Garanti BBVA, emeklilere ödeyeceği promosyon rakamlarını yükselttiğini açıkladı. Artık 5000 TL yerine 8500 TL'ye kadar promosyon almak mümkün olacak. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlar, 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon ve kredi kartı ile yapacakları 500 TL'lik harcamalarına 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmamalılar.

BANKADAN AÇIKLAMA

Emekli Promosyon Kampanyası 1 - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. Detaylı bilgi için Garanti BBVA'nın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bankanın sitesinde promosyon kampanyasıyla ilgili şu bilgiler yer alıyor;

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!

Garanti BBVA emeklilere ödediği promosyonu güncelledi! Yeni promosyon fırsatı - Resim : 1

Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2023’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

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