Fiyatlar İsyan Etti 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı

Manisalı Kavun üreticisi Önder Yakacı, kavun dolu tırı Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Aşık Veysel Caddesi'ne park edip kavunları vatandaşa dağıtmaya başladı. Haberi duyan vatandaşlar, tırın etrafında hızla toplandı ve yarım saat gibi kısa bir sürede kavunlar tükendi.