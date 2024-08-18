Fiyatlar İsyan Etti 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı
Bir kavun üreticisi, Manisa'dan Antalya'ya elindeki kavunları satmak için geldi. Antalya Hali'nde verilen fiyat maliyetini karşılamayınca yol kenarına park ettiği tırda bulunan yaklaşık 20 ton kavunu vatandaşa ücretsiz dağıttı.
Manisalı Kavun üreticisi Önder Yakacı, kavun dolu tırı Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Aşık Veysel Caddesi'ne park edip kavunları vatandaşa dağıtmaya başladı. Haberi duyan vatandaşlar, tırın etrafında hızla toplandı ve yarım saat gibi kısa bir sürede kavunlar tükendi.
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