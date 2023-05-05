Fırından çıkan tavuğun nar gibi kızarmasını sağlayan taktik! Ustalar hep deniyor..

Hem doyurucu hem de protein deposu olan tavuk, sofralarda sıklıkla yer almaktadır. Kırmızı et fiyatları oldukça pahalı olduğu için bir çok kişi tavuk etini tercih ediyor.

Ana yemeklere çok yakışan tavuk yemeğini bir de şimdi sizlerle paylaşacağımız tarifle fırında hazırlamayı deneyin. Bu tarif parmakları yedirecek!

Fırında soslu tavuk yemeği sevilerek tüketilmektedir. Nar gibi kızaran, yumuşacık pişen fırında soslu tavuk tarifini deneyen vazgeçemiyor.

YANINDA EN İYİ NE GİDER?

Şimdi paylaşacağımız bu tarifi yanında bulgur veya pirinçle yapılan pilav, makarna, salata ile birlikte servis edebilirsiniz. Yanına lahana turşusu da çok iyi gitmektedir.

İşte fırında yumuşacık soslu tavuk tarifine ilişkin tüm detaylar.



Mynet'te yer alan içerikte; Tavuk buduyla yapılan nefis tarif paylaşıldı. Öncelikle gerekli malzeme listesi:



SOSLU TAVUK MALZEMELERİ

6 adet tavuk baget

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1,5 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı acı toz kırmızı biber

SOSLU TAVUK BUT TARİFİ

Yoğurt, zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, salça, tuz ve baharları bir kapta güzelce çırpın. Sonrasında içerisine tavuk bagetleri koyun ve harmanlayın. Kabın üzerini streç bir filmle sarın ve buzdolabında en az 1 saat, mümkünse 1 gece bekletin.

Bagetleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Kalan sosu üzerinde gezdirin. Bos tavukların üzerine sürülürse tavuk fırından çıktığında çok daha lezzetli oluyor. 190 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Tavuklar pişerken tepsiye, ortadan ikiye bölünmüş sarımsak ya da sebzeler ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun...

TAVUK PİŞİRİRKEN BİLMENİZ GEREKENLER;

* Dondurulmuş tavuk kullanmayın

* Tavuğu mutlaka taze alın.

* Tavuğu pişirmeden önce sakın yıkamayın.

Kaynaklar: Youtube.com - Mynet.com --Uskuphaber.com - Derleme: Gerçek Gündem