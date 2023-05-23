Fırındaki inatçı lekelerin tek çözümüymüş! Ovalamadan bile çıkıyor

Akşam'da yer alan bir içerikte; Fırındaki inatçı lekeleri yok eden yöntemler paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken o yöntem;

Fırın temizliğini birkaç şekilde yapabilirsiniz. Elbette her fırının markası farklı. Bu yüzden fırın temizliğinden önce kılavuzu okumakta da fayda var. İşte fırın temizliğinin 3 püf noktası...

1. Kabartma tozu ve sirke ile temizleme: Kabartma tozu ve sirke karışımıyla da fırını temizleyebilirsiniz. İkisini karıştırın ve biraz su ilave edin. Ardından bir bez yardımıyla fırını silin. Kuruduktan sonra fırınınıza tepsileri geri koyabilirsiniz.

2. Tuz: Fırın temizliğinde tuz da önemli bir leke çıkarıcıdır. Leke üzerine tuz dökün ve biraz da ıslatın. Ardından lekeyi bez yardımıyla silin.

3. Yağ çözücü: Fırınlar için özel olan temizleyicileri de kullanabilirsiniz. Yağ çözücü bunun için iyi bir tercih. Fırın camındaki lekeleri ise kabarta tozu ve su karışımıyla çıkarabilirsiniz.

FIRINDAKİ KOKUDAN KURTARAN YÖNTEMLER

1. Fırını havalandırın: Fırın kokusunu çıkarmak için öncelikle fırının kapısını açın ve havalandırın. Bu, fırındaki havanın dolaşmasına ve kokunun dağılmasına yardımcı olacaktır.

2. Sirke: Sirke, fırın kokusunu çıkarmak için etkili bir doğal çözümdür. Sirkeyi bir sprey şişesine koyun ve fırının içine püskürtün. Daha sonra, fırını silin ve sirkenin kokusu uçana kadar fırını havalandırmaya devam edin.

3. Limon: Limon da fırın kokusunu çıkarmak için kullanılabilir. Birkaç dilim limonu fırının içine yerleştirin ve fırını ısınmaya bırakın. Limon, fırındaki kokuları emecektir.

4. Karbonat: Karbonat da fırın kokusunu çıkarmak için etkili bir çözümdür. Fırının içine birkaç kaşık karbonat serpin ve fırını ısınmaya bırakın. Karbonat, fırındaki kokuları emecektir.

5. Koku giderici ürünler: Fırın kokularını gidermek için piyasada birçok koku giderici ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerden birini kullanarak da fırın kokusunu gidermeniz mümkündür.

Bu yöntemleri uygulayarak, fırındaki kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.