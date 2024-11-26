Fırına Mutfak Havlusu Asanlar Yandı! Büyük Tehlikesi Var

HİJYEN VE YANGIN GÜVENLİĞİ

Mutfak havlularının güvenli bir şekilde kullanılması gerektiği vurgulanıyor. Havluların temiz, kuru ve ısınan yüzeylerden uzak tutulması gerektiği ifade ediliyor. Isıtıcı cihazlarla ya da fırın gibi yüksek sıcaklık üreten yüzeylerle temasta olan bezler, kısa sürede alev alabilir. Özellikle fırının dış yüzeyi yüksek sıcaklıklara ulaşabildiği için, oraya asılan havluların yangın riskini artırdığı belirtiliyor.