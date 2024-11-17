Felç Geçirme Riski Yüksek Olan Kan Grubu Belli Oldu: Aman Dikkat
Yeni yapılan bir araştırma, A kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına göre 60 yaşından önce felç geçirme riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırmalar, bu durumun kanın pıhtılaşma süreçlerinde rol oynayan faktörlerle bağlantılı olabileceğini işaret etse de, kesin nedenler henüz netleşmiş değil.
Kaynak: Haber Merkezi
ScienceAlert'in haberine göre, 2022 yılında yayınlanan bir çalışmada, genom araştırmacıları A kan grubu geninin, özellikle A1 alt grubunun, erken yaşta felç geçirme riski ile doğrudan bağlantılı olduğunu belgeledi. Çalışma, yaklaşık 17.000 felç geçiren kişi ve 600.000'den fazla sağlıklı kontrol katılımcısının genetik verilerini analiz ederek bu sonuca ulaşmıştır.
FELÇ RİSKİ YÜKSEK, ANCAK EKSTRA ÖNLEM GEREKLİ DEĞİL
Araştırmaya dahil edilen bireylerin çoğunluğu 18 ila 59 yaşları arasında olup, Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya, Pakistan ve Avustralya'dan katılımcıları içeriyordu. Ancak, katılımcıların yalnızca %35'inin Avrupalı olmayan kökenli olması, araştırmanın küresel kapsamını sınırlasa da, yapılan detaylı incelemeler A kan grubuyla ilişkilendirilen genetik varyasyonların felç riskiyle güçlü bir bağ taşıdığını gösterdi.
Araştırmalar, A kan grubu genetik varyantına sahip kişilerin felç geçirme riskinin %16 oranında daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Ancak uzmanlar, bu artışın küçük olduğunu ve ek bir tedbir ya da önlemin gereksiz olduğunu belirtiyor.
0 KAN GRUBU, FELÇ RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR
Diğer yandan, 0 kan grubuna sahip bireylerin (özellikle 0-1 alt grubu) felç geçirme riskinin %12 oranında daha düşük olduğu da araştırmanın dikkat çeken bir bulgusu oldu.
A KAN GRUBUNUN YÜKSEK FELÇ RİSKİNİN NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ
A kan grubunun felç riskinin yüksek olmasının ardındaki kesin nedenler henüz açıklığa kavuşmuş değil. Maryland Üniversitesi'nden damar nöroloğu ve baş araştırmacı Steven Kittner, bu durumu kan pıhtılaşması sürecinde rol oynayan trombositler, kan damarlarını kaplayan hücreler ve dolaşımdaki diğer proteinlerle ilişkilendirdiklerini belirtti. Kittner, bu mekanizmaların daha iyi anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı ve gelecekteki çalışmaların daha çeşitli örneklemler içermesi gerektiğine dikkat çekti.
Kan grupları, ABO sistemi olarak bilinen bir sınıflandırmaya dayanır ve bireylerin sağlık risklerini, hastalık eğilimlerini etkileyebilir. Kişinin kan grubu, organ nakli, kan bağışı ve bazı tıbbi tedavilerde önemli bir rol oynarken, bireylerin genetik yapılarında da etkili olabilir.