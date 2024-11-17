Felç Geçirme Riski Yüksek Olan Kan Grubu Belli Oldu: Aman Dikkat

FELÇ RİSKİ YÜKSEK, ANCAK EKSTRA ÖNLEM GEREKLİ DEĞİL

Araştırmaya dahil edilen bireylerin çoğunluğu 18 ila 59 yaşları arasında olup, Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya, Pakistan ve Avustralya'dan katılımcıları içeriyordu. Ancak, katılımcıların yalnızca %35'inin Avrupalı olmayan kökenli olması, araştırmanın küresel kapsamını sınırlasa da, yapılan detaylı incelemeler A kan grubuyla ilişkilendirilen genetik varyasyonların felç riskiyle güçlü bir bağ taşıdığını gösterdi.

Araştırmalar, A kan grubu genetik varyantına sahip kişilerin felç geçirme riskinin %16 oranında daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Ancak uzmanlar, bu artışın küçük olduğunu ve ek bir tedbir ya da önlemin gereksiz olduğunu belirtiyor.