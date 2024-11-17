Faydalı Diye Son Dönemlerin En Popüler Besiniydi: Gizli Tehlikesi Ortaya Çıktı!
Sağlıklı beslenme denildiğinde akla ilk gelen süper besinlerden biri olan chia tohumları, zengin besin içeriği ve faydalarıyla dikkat çekse de chianın yan etkilerini de göz ardı etmemek gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Diyetisyenler, özellikle kilo verme sürecinde chia gibi mucizevi tohumları sıklıkla öneriyor. Ancak her besin gibi chia tohumunun da aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte chia tohumunun faydaları ve dikkat edilmesi gereken yan etkileri.
CHİA TOHUMLARININ FAYDALARI NELER?
1. Kalp Sağlığını Destekler
Omega-3 Zenginliği: Yüksek omega-3 yağ asidi içeriği sayesinde chia tohumları, kolesterolü dengeleyerek kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.
2. Sindirimi İyileştirir
Lif Deposu: Lif açısından oldukça zengin olan chia tohumları, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık sorunlarını hafifletir.
3. Kan Şekeri Kontrolü Sağlar
Kan Şekerini Düşürür: Chia tohumları, yemek sonrası kan şekeri seviyesini stabilize ederek diyabet riskini azaltabilir.
4. Kemik Sağlığını Güçlendirir
Kalsiyum ve Magnezyum: Kemik gelişimi için gerekli mineralleri içerir, bu da kemik yoğunluğunu artırmaya destek olur.
5. Kilo Vermeye Yardımcı Olur
Tok Tutar: Yüksek lif ve su tutma kapasitesi sayesinde chia tohumları tokluk hissi verir, kilo verme sürecini kolaylaştırır.
CHİA TOHUMUNUN YAN ETKİLERİ
1. Aşırı Tüketimin Sindirim Sistemine Etkileri
Kabızlık ve Karın Ağrısı: Chia tohumlarının lif açısından zengin olması faydalı olsa da, yeterli miktarda su tüketmeden alınan kuru chia tohumları, şişkinlik ve karın ağrısına yol açabilir.
İshal Riski: Hassas bağırsak sendromu veya inflamatuar bağırsak hastalığı olan kişilerde ishal gibi sindirim sorunlarına neden olabilir.
2. Diyabet ve Tansiyon İlaçlarıyla Etkileşim
Kan Şekeri Dengesini Bozabilir: Diyabet ilaçları kullanan bireylerin chia tohumu tüketimine dikkat etmesi gerekir. Aşırı tüketim, ilaçların etkisini azaltabilir ya da kan şekerinin çok düşmesine yol açabilir.
Düşük Tansiyon Riski: Chia tohumları, tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girerek tansiyonun tehlikeli seviyelere düşmesine neden olabilir.
3. Yemek Borusunda Tıkanıklık Riski
Kuru Tüketim Tehlikesi: Chia tohumları kendi ağırlığının 27 katına kadar su emebilir. Kuru olarak yutulan chia tohumları, suyla temas ettiklerinde jel benzeri bir kütle oluşturarak yemek borusunda tıkanıklığa yol açabilir. Bu nedenle tohumların önceden suyla ıslatılarak tüketilmesi önerilir.
SİNDİRİM VE ASTIM SORUNU OLANLAR DİKKAT
2014 yılında yayımlanan bir tıbbi raporda, kuru chia tohumlarının sindirim sisteminde ciddi sorunlara yol açabileceği belirtilmiştir. Örneğin, astımlı bir bireyin kuru chia tohumu tükettikten sonra yutma güçlüğü yaşadığı ve yemek borusunda jelimsi bir tıkanıklık oluştuğu tespit edilmiştir. Uzmanlar, chia tohumlarının mutlaka suyla karıştırılarak ya da sıvı bir ortamda tüketilmesini tavsiye etmektedir.
CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLMELİ?
Islatın: Chia tohumlarını tüketmeden önce bir süre suda bekletmek, sindirim kolaylığı sağlar ve olası tıkanıklık riskini ortadan kaldırır.
Miktarı Abartmayın: Günlük 1-2 yemek kaşığı yeterli olabilir.
Su Tüketimini Artırın: Lif zenginliği nedeniyle, chia tohumu tüketirken bol su içmek önemlidir.