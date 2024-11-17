Faydalı Diye Son Dönemlerin En Popüler Besiniydi: Gizli Tehlikesi Ortaya Çıktı!

3. Yemek Borusunda Tıkanıklık Riski

Kuru Tüketim Tehlikesi: Chia tohumları kendi ağırlığının 27 katına kadar su emebilir. Kuru olarak yutulan chia tohumları, suyla temas ettiklerinde jel benzeri bir kütle oluşturarak yemek borusunda tıkanıklığa yol açabilir. Bu nedenle tohumların önceden suyla ıslatılarak tüketilmesi önerilir.

SİNDİRİM VE ASTIM SORUNU OLANLAR DİKKAT

2014 yılında yayımlanan bir tıbbi raporda, kuru chia tohumlarının sindirim sisteminde ciddi sorunlara yol açabileceği belirtilmiştir. Örneğin, astımlı bir bireyin kuru chia tohumu tükettikten sonra yutma güçlüğü yaşadığı ve yemek borusunda jelimsi bir tıkanıklık oluştuğu tespit edilmiştir. Uzmanlar, chia tohumlarının mutlaka suyla karıştırılarak ya da sıvı bir ortamda tüketilmesini tavsiye etmektedir.