Farkında Olmadan Herkes İçiyor: Maden Suyu ile Soda Arasındaki Fark Nedir?

SAĞLIK AÇISINDAN FARKLARI

Maden suyu, doğal mineral içeriğiyle günlük olarak ölçülü miktarda tüketildiğinde vücut için faydalıdır. Uzmanlar, günde bir veya iki şişe maden suyunun mineral desteği sağlamak için uygun olduğunu belirtiyor. Ancak aşırı tüketildiğinde, özellikle yüksek sodyum içeriği nedeniyle kan basıncında artış ve mide sorunları yaşanabilir.

Soda ise şeker ve yapay tatlandırıcı içeriği nedeniyle aşırı tüketildiğinde obezite, diyabet ve diş sağlığı sorunları gibi riskler taşıyabilir. Bazı sodalarda bulunan kafein, fazla tüketildiğinde sinirlilik, uyku sorunları ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.