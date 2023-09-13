Eylül'ün en iyisi... Hamsi pişirirken bilmeniz gereken tüyo 35 yıllık balıkçıdan geldi

Eylül ayı denizlerimizde en lezzetli balıklardan biri olan hamsinin en verimli olduğu dönemlerden biridir. Hamsi pişirmek ise birçok kişi için bir sanattır. Bu noktada, deneyimli bir balıkçının tavsiyeleri oldukça değerlidir.

35 yıllık balıkçı Mustafa Daşlısiviş, hamsi pişirirken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları paylaştı. İşte, hamsi pişirirken bilinmesi gereken 4 püf nokta:

1. Taze hamsi kullanın:

Hamsinin tazeliği pişirme sürecinde oldukça önemlidir. Taze olmayan hamsiler, pişirildikten sonra sertleşerek lezzetini kaybeder. Bu nedenle, hamsi alırken mutlaka taze olduğundan emin olun.

2. İyi bir temizlik yapın

Hamsilerin karın bölgesinde yer alan siyah zarlar, pişirme esnasında acı bir tat oluşturabilir. Bu nedenle, hamsileri iyice temizleyin ve bu zarları çıkarmayı ihmal etmeyin.

3. Az yağ kullanın:

Hamsilerin doğal olarak yağlı bir balık olması, pişirirken fazla yağ kullanmanız gerektiği anlamına gelmez. Aksine, az yağ kullanarak daha lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz.

4. Kısık ateşte pişirin:

Hamsilerin çabuk pişmesi, yanması ve kurumasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle, hamsileri kısık ateşte pişirmek daha doğru bir tercih olacaktır. Bu sayede, hem lezzeti hem de kıvamı korunacaktır.

FIRINDA HAMSİ TARİFİ

tarifsiteniz.com'da fırında hamsi tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif

Tavuk veya et gibi ürünlerin dışında alternatif arayanlar genellikle balık çeşitlerine yönelmektedir. Balığın birçok çeşidi bulunmaktadır. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemek çeşidi arayanların tercihi olan balığın en popüler çeşidi ise herkesin tahmin ettiği gibi hamsidir.

Fırında Hamsi İçin Gereken Malzemeler Nelerdir?

Malzemeler:



- 1 kilogram hamsi

- 1 adet büyük boy soğan

- 1 adet büyük boy domates

- 1 adet büyük boy patates

- 2 adet yeşil biber

- 2 adet kırmızı biber

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz

- Karabiber

Yapılışı:



1. Hamsileri temizleyin ve yıkayın.

2. Soğanı, domatesi, patatesi, yeşil biberi ve kırmızı biberi küçük küçük doğrayın.

3. Fırın tepsisine zeytinyağı dökün ve doğranmış sebzeleri tepsinin içine yerleştirin.

4. Sebzelerin üzerine tuz ve karabiber serpin.

5. Hamsileri sebzelerin üzerine dizin.

6. Hamsilerin üzerine de tuz ve karabiber serpin.

7. Fırını 180 dereceye ayarlayın ve hamsilerin üzerine folyo örtün.

8. Yaklaşık 30 dakika pişirin.

9. Folyoyu çıkarın ve hamsilerin üzeri kızarana kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin.

10. Sıcak servis yapın.

Bu tarif ile birlikte, enfes bir fırında hamsi yemeği hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!