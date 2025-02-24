Evde Topraksız Yetişiyor, Çok Çabuk Hasat Ediliyor! Cebinizden 1 Kuruş Para Çıkmayacak
Mutfakların vazgeçilmez aromatik bitkilerinden biri olan fesleğen, yemeklere lezzet katmasının yanı sıra sağlığa da faydalı. Pek çok kişi fesleğeni marketten veya pazardan temin ederken, aslında bu bitkiyi evde toprağa bile ihtiyaç duymadan yetiştirmek mümkün.
Kaynak: Haber Merkezi
Fesleğen yetiştirmenin en kolay yollarından biri suda köklendirme yöntemidir. Bu yöntemle, fesleğen saplarını doğrudan suya koyarak yeni bitkiler elde edilebilir. Üstelik zahmetsiz ve hızlı bir süreçtir.
1 HAFTADA KÖKLENECEK
Bunun için taze ve sağlıklı bir fesleğen dalı seçerek alt yapraklarını temizleyin. Dalı, içme suyu doldurulmuş bir bardak veya kavanoza yerleştirin. Suya temas eden kısımda yaprak bırakmamaya özen gösterin. Kabı, gün içinde en az 6 saat güneş ışığı alabileceği bir yere koyun ve suyu 2-3 günde bir değiştirin. Yaklaşık bir hafta içinde köklenme başladığını fark edeceksiniz. Kökler 5 cm uzunluğa ulaştığında bitkiyi ister toprağa dikebilir ister su içinde büyütmeye devam edebilirsiniz.
HER MEVSİM TAZE FESLEĞEN
Hidroponik yani topraksız tarımla yetiştirilen fesleğen, saksı veya toprak kullanmadan temiz bir şekilde büyür. Evde kir ve dağınıklık yaratmaz. Üstelik her mevsim taze fesleğene ulaşma imkânı sunar. Sadece bir bardak veya kavanoz yeterlidir, fazla yer kaplamaz.
Bu yöntemi kullanırken, musluk suyundaki klorun bitkiye zarar vermemesi için suyu bir süre dinlendirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, bitkinin sağlıklı büyümesi için belirli aralıklarla besin desteği sağlanabilir.
Fesleğen, uzun ömürlü bir bitki olmasa da kolaylıkla yenilenebilir. Yeni bir fideyi taze suya koyarak bu süreci sürekli hale getirebilirsiniz. Böylece her zaman elinizin altında taptaze fesleğen bulunur.