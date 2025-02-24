Evde Topraksız Yetişiyor, Çok Çabuk Hasat Ediliyor! Cebinizden 1 Kuruş Para Çıkmayacak

HER MEVSİM TAZE FESLEĞEN

Hidroponik yani topraksız tarımla yetiştirilen fesleğen, saksı veya toprak kullanmadan temiz bir şekilde büyür. Evde kir ve dağınıklık yaratmaz. Üstelik her mevsim taze fesleğene ulaşma imkânı sunar. Sadece bir bardak veya kavanoz yeterlidir, fazla yer kaplamaz.

Bu yöntemi kullanırken, musluk suyundaki klorun bitkiye zarar vermemesi için suyu bir süre dinlendirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, bitkinin sağlıklı büyümesi için belirli aralıklarla besin desteği sağlanabilir.