Evde Kuş Besleyenler Aman Dikkat: Bu 8 Kritik Detayı Sakın Atlamayın! Hayati Önemi Var

Kedi ve köpekler gibi kendilerini kolayca ifade edemeyen kuşların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. İşte evinde kuş besleyenlerin göz önünde bulundurması gereken 8 kritik nokta:

1. Doğru Kafes Seçimi

Kuşların sağlığı için uygun bir kafes seçmek büyük önem taşıyor. Kafesin boyutu, kuş türüne göre değişiklik göstermelidir. Kuşların kanatlarını çırparak uçabilecekleri genişlikte bir alana ihtiyaçları vardır. Ayrıca, kafesin malzemesi sağlam olmalı ve zararlı kimyasallar içermemelidir.