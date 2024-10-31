Evde Basit Zeytin Yapımı: Zeytinler Taş Gibi Oluyor

İlk 15 Gün: İlk 15 gün boyunca her gün şişeyi sallayarak zeytinlerin tuzla iyice karışmasını sağlayın.

Siyah Suyun Dökülmesi: 15 günün sonunda, şişenin dibinde biriken siyah suyu dökün ve zeytinleri bir 15 gün daha bekletin. Bu süre zarfında da zeytinleri aklınıza geldikçe sallamayı unutmayın; mümkünse 2 günde bir bu işlemi tekrarlayın.

Kontrol ve Servis: 30 günün sonunda, zeytinlerinizi kontrol edin. Eğer acısı geçtiyse, lezzetli zeytinleriniz hazır demektir! Aksi takdirde, zeytinlerinizi biraz daha bekletmeye devam edin.

Evde uygulayacağınız bu basit yöntemle, sağlıklı ve lezzetli zeytinler elde ederek kış boyunca mutfaklarınızı zenginleştirebilirsiniz.