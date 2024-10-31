Evde Basit Zeytin Yapımı: Zeytinler Taş Gibi Oluyor
Kış aylarında mutfaklarda ev yapımı lezzetler arayanlar için zeytin kurma, öncelikli tariflerden biri olarak öne çıkıyor. Peki ev yapımı zeytin nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Kendi zeytinlerinizi evde yapmayı düşünüyorsanız, bazı püf noktalarını göz önünde bulundurmanız büyük önem taşıyor. Uzun süre taze kalabilen ve lezzetini koruyan zeytinler hazırlamak için dikkat etmeniz gereken detaylar bulunuyor. Aksi takdirde, zeytinler istenen kıvamda olmayabilir ve zamanla yumuşayabilir.
Zeytinlerin Hazırlanması: İlk olarak, aldığınız zeytinleri dikkatlice ayıklayın ve ezilmiş olanları ayırın. Ardından, zeytinleri bol su ile yıkayarak temizleyin.
Hijyenik Temizlik: Kalıntılardan arındırmak için, bir kapta sirke ile sulandırılmış su hazırlayın. Zeytinleri bu suda 15-20 dakika bekletmek, zeytinlerin hijyenik olmasını sağlayacaktır. Süre sonunda, zeytinleri duru su ile durulayarak kurumaya bırakın.
Saklama Kabının Doldurulması: Temizlenmiş zeytinleri 5 litrelik şişelere veya kavanozlara yarısına kadar doldurun. Zeytin miktarınıza göre saklama kabınızı büyütüp küçültebilirsiniz.
Tuz Eklenmesi: Üzerine kaya tuzu ekleyin; 5 litrelik bir kap için 1 çay bardağı tuz yeterli olacaktır. Ardından zeytinleri şişenin veya kavanozun ağzına kadar doldurun ve ağzını sıkıca kapatın.
İlk 15 Gün: İlk 15 gün boyunca her gün şişeyi sallayarak zeytinlerin tuzla iyice karışmasını sağlayın.
Siyah Suyun Dökülmesi: 15 günün sonunda, şişenin dibinde biriken siyah suyu dökün ve zeytinleri bir 15 gün daha bekletin. Bu süre zarfında da zeytinleri aklınıza geldikçe sallamayı unutmayın; mümkünse 2 günde bir bu işlemi tekrarlayın.
Kontrol ve Servis: 30 günün sonunda, zeytinlerinizi kontrol edin. Eğer acısı geçtiyse, lezzetli zeytinleriniz hazır demektir! Aksi takdirde, zeytinlerinizi biraz daha bekletmeye devam edin.
Evde uygulayacağınız bu basit yöntemle, sağlıklı ve lezzetli zeytinler elde ederek kış boyunca mutfaklarınızı zenginleştirebilirsiniz.