Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar
Türkiye'de konut kiralarındaki yüksek artış, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkları artırırken, ev sahiplerinin hangi kiracıları tercih ettiği de merak konusu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda barınma maliyetlerinin yükselmesi, ev sahiplerini daha seçici davranmaya yöneltti. Kiracılar için uygun fiyatlı ev bulmak giderek zorlaşırken, ev sahipleri de kendi haklarını koruma amacıyla belirli profillere mesafeli yaklaşıyor.
AVUKAT KİRACILARA TEMKİNLİ YAKLAŞIYORLAR
Emlak uzmanlarına göre, ev sahiplerinin en fazla çekindiği kiracı grubu avukatlar oldu. Hukuki haklarını iyi bilmeleri ve olası anlaşmazlıklarda yasal süreçleri kolaylıkla yönetebilmeleri, ev sahiplerinin avukat kiracılara temkinli yaklaşmasına neden oluyor.
Öte yandan, düzenli ödeme yapan, uzun vadeli kiralamayı tercih eden ve sorun çıkarmayan kiracılar, ev sahipleri tarafından daha çok tercih ediliyor.