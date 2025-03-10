Ev Sahiplerinin En Sevmediği Kiracı Tipi Belli Oldu! Duyar Duymaz Kapıyı Kapatıyorlar

AVUKAT KİRACILARA TEMKİNLİ YAKLAŞIYORLAR

Emlak uzmanlarına göre, ev sahiplerinin en fazla çekindiği kiracı grubu avukatlar oldu. Hukuki haklarını iyi bilmeleri ve olası anlaşmazlıklarda yasal süreçleri kolaylıkla yönetebilmeleri, ev sahiplerinin avukat kiracılara temkinli yaklaşmasına neden oluyor.