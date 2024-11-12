Erken Ölüm Riskini Azaltan Doğal Yöntem: Acısından Çok Faydası Var

ACIYA KARŞI DAYANIKLILIK VE POTANSİYEL FAYDALAR

Bazı bireyler acı yiyeceklere genetik ve alışkanlık nedeniyle daha fazla tolerans gösterebiliyor. Düzenli tüketim, bu dayanıklılığı artırabiliyor. Dr. de Latour, acı yiyeceklerin antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde kalp sağlığı ve uzun yaşam gibi olumlu etkiler sağladığını belirtiyor. 2015’te yapılan bir araştırma, düzenli acı tüketenlerin erken ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.