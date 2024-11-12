Erken Ölüm Riskini Azaltan Doğal Yöntem: Acısından Çok Faydası Var
Acı yiyeceklerin sağlığa olan etkileri uzun süredir tartışılıyor. Metabolizmayı hızlandırdığı bilinen acı biber ve baharatlar, her damak tadına hitap etmese de önemli sağlık yararları sağlayabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Acı biberlerde bulunan kapsaisin maddesi, vücutta termojenezi artırarak metabolizmayı hızlandırabilir. NYU Langone Health'ten Dr. Rabia de Latour, kapsaisinin cayenne, serrano ve habanero gibi biberlerde bulunduğunu ve farklı biber türlerinin farklı miktarlarda kapsaisin içerdiğini belirtiyor. Kapsaisin miktarı Scoville ölçeği ile ölçülüyor; örneğin jalapeño biberi yaklaşık 5.000 SHU'ya sahipken, Carolina Reaper 1,5 milyon SHU'nun üzerinde değerlere ulaşabiliyor.
VÜCUDA ETKİLERİ
Kapsaisin, dildeki TRPV1 reseptörlerine bağlanarak beyne acı sinyalleri gönderiyor. Bu durum, vücutta sıcaklık hissine ve bazen kalp atış hızının artmasına neden olabiliyor. Ayrıca, sindirim sistemine girdiğinde yemek borusu veya mideyi tahriş edebiliyor. Aşırı tüketim durumunda, bazı bireylerde mide rahatsızlığı, reflü veya ishal gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.
ACIYA KARŞI DAYANIKLILIK VE POTANSİYEL FAYDALAR
Bazı bireyler acı yiyeceklere genetik ve alışkanlık nedeniyle daha fazla tolerans gösterebiliyor. Düzenli tüketim, bu dayanıklılığı artırabiliyor. Dr. de Latour, acı yiyeceklerin antioksidan ve anti-enflamatuar özellikleri sayesinde kalp sağlığı ve uzun yaşam gibi olumlu etkiler sağladığını belirtiyor. 2015’te yapılan bir araştırma, düzenli acı tüketenlerin erken ölüm riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.
AŞIRI TÜKETİMİN RİSKLERİ VE RAHATLATICI YÖNTEMLER
Genel olarak güvenli kabul edilen acı yiyeceklerin aşırı tüketimi nadir durumlarda ciddi reaksiyonlara yol açabiliyor. Acıdan kaynaklanan yanma hissini hafifletmek için süt, yoğurt veya avokado gibi protein ve yağ içeren besinler tüketmek öneriliyor. Uzmanlar, acı yiyeceklerin ölçülü bir şekilde tüketilmesini ve aşırıya kaçılmamasını tavsiye ediyor.