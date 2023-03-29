Erdoğan'dan yeni zam açıklaması! Maaşlar ne zaman artıyor?

Emekli maaşlarına Ocak ayında bir zam yapılmış ve bu zam yeterli bulunmamıştı. Anketlerde Kılıçdaroğlu ve muhalefetin gerisinde kalan iktidar cephesi peş peşe yeni müjdeler duyuruyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM

Yapılan açıklamayla en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu. Asgari ücretliler de ara zam beklentisi içerisine girdi.

YENİ ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretlileri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

SEÇİM MÜJDELERİNİ SIRALADI!

Erdoğan nisan ayından itibaren elektriğe yüzde 15, doğal gaza ise yüzde 20 indirim geleceğini duyurdu. TOGG'un rekor başvurusundan bahseden Erdoğan, 'ilk aracımızı pazartesi günü teslim alacağız' dedi. Asgari ücret zammıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün zamları zaten yaptık. Temmuzda ara zam var" dedi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK MI?

Öte yandan emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine de zam yapılacağı öğrenildi. AKP'ye yakın yayın organlarında emeklilere ödenen ikramiyelerin 2000 TL olabileceğine ilişkin haberler yayınlandı.