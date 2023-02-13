En stresli 3 burç insanı! Her an kavgaya hazır gibi dolaşıyorlar.. Aman dikkat

Stres günlük hayatın bir parçasıdır. Ancak bazı burç insanlarının stresleri abarttığını görebiliyoruz. Peki en stresli 3 burç hangisi? İşte bilmeniz gerekenler

En stresli 3 burç insanı! Her an kavgaya hazır gibi dolaşıyorlar.. Aman dikkat

Stres mental sağlığı olumsuz etkilemektedir. Stresten uzak durmak çoğu zaman mümkün olmayabilir. Peki en stresli 3 burç hangisidir? 

Araştırmacılara göre ''Başak, Akrep ve Kova'' en stresli burçlar arasında yer alıyor.

HER AN KAVGAYA HAZIR OLAN 3 BURÇ

BAŞAK: Mükemmelliyetçi Başak burçları streslidir. Her şeyin tamam olmasını isterler. Başak burcuyla gereksiz tartışmalara girmeyin deriz. Hiç beklemediğiniz bir anda hem kendisine hem size zarar verebilir. 

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AKREP: Stres denilince akla gelen isimlerden biri de Akreptir. Akrep burçları gergin olabilirler. Akrep burcundan bir sevgiliniz varsa yandınız. Yerli yersiz bir çok konuda sizinle tartışmaya girebilir. Akrep burcu bir sevgiliniz varsa mutlaka sakin olan taraf siz olmalısınız. Aksi takdirde ilişkiniz büyük yaralar alacaktır. 

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KOVA: Özgürlükçü Kovaların üzerine gidilince strese girerler. Kovaları kendi haline bırakın. Kova burcu gerçekten insanı bazen çileden çıkarabilir. Bir çok olayda kovalar kavgacı kişilikleriyle ön planda olur. Hiç uzatılmayacak bir konuyu bile uzatıp, gereksiz yere ortamı gerebilirler.

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