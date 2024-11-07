En Sağlıklı Tava Hangisi? Uzmanı Nedenleriyle Açıkladı

DÖKME DEMİR TAVANIN KULLANIMI VE BAKIMI

Dökme demir tavalar fırın, ocak veya mangalda kullanılabilir ve yemeklere yoğun bir tat katar. Et yemekleri ve sebzeler dökme demirde pişirildiğinde daha lezzetli hale gelir.

Ancak, bakımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şöyle:

Temizlikte Sabun Kullanmayın: Tavayı sıcak su ile temizleyin; sabun kullanımı, doğal yağ kaplamasını bozabilir.