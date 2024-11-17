En Sağlıklı Süt Ürünü Belli Oldu: Peynir, Yoğurt... Hepsini Solladı

SAĞLIĞIN GİZLİ KAHRAMANI

Süt ürünleri, yüksek kaliteli protein ve kalsiyum içeriği ile bilinir. Kalsiyum kemik sağlığı için vazgeçilmez bir mineral iken, proteinler ise uzun süreli tokluk hissi sağlayarak aşırı yeme isteğini bastırır ve kilo kaybına destek olur. Bu özellikleriyle süt ürünleri, dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeninin önemli bir parçasıdır. Ancak bu ürünler arasında özellikle skyr, sağladığı faydalarla öne çıkıyor.

SKYR’IN FAYDALARI

Skyr, az yağlı kuark ve yoğurt arasında sağlıklı bir denge olarak kabul ediliyor. 100 gram skyr neredeyse hiç yağ içermezken, bol miktarda kalsiyum ve protein barındırır. İçerdiği protein, kalsiyumun emilimini desteklerken, laktik asit bakterileri sayesinde bağırsak florasını olumlu etkiler ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Potasyum ve magnezyum açısından da zengin olan skyr, bu özellikleri sayesinde kan basıncını düşürüp kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir. Yüksek protein içeriği ile skyr, kan şekerini dengeleyerek uzun süreli tokluk hissi sağlar ve bu da kilo kontrolü için idealdir.