En Sağlıklı Meyve Suyu Hangisi? Ne Vişne Ne de Kayısı, Hepsini Solladı

Ancak, patates kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor. Dr. Lessinger, yeşil kabuklu ve olgunlaşmamış patateslerin kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Çünkü bu tür patatesler, solanotoksin adlı zehirli bileşeni barındırabilir. Ayrıca, uzmanlar, evde taze meyve sıkarak hazırlanan meyve sularının, marketlerde satılan hazır meyve sularına göre çok daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.