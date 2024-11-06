En Sağlıklı Meyve Suyu Hangisi? Ne Vişne Ne de Kayısı, Hepsini Solladı
Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller açısından zengin olan meyveler, bu faydalı bileşenlerin büyük bir kısmını meyvenin sulu kısımlarında barındırır. Peki hangi meyve suyu daha sağlıklı?
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlıklı bir beslenme için bol miktarda meyve suyu tüketilmesini tavsiye ediyor. Ancak, hangi meyve suyunun vücuda en faydalı olduğu konusunda yapılan araştırmalar, büyük bir fark ortaya koyuyor.
Marketlerde sıkça rastladığımız meyve sularından hangilerinin sağlık açısından daha yararlı olduğuna dair merak edilen sorunun yanıtı, Cincinnati Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırmayla netlik kazandı.
KRONİK HASTALIKLARA KARŞI ETKİLİ MEYVE SULARI
Çoğu insan, kayısı, şeftali ya da vişne gibi tatlı meyve sularını tercih etse de, bunlar vitamin ve mineral bakımından zengin olmasına rağmen sağlığa olan etkileri sınırlıdır. Doktorlar, elma ve havuç suyunun sağladığı faydaları vurgularken, en yararlı meyve sularına patates suyu eklenmesini öneriyor.
KANSERLE MÜCADELEDE ETKİLİ YÖNTEM
ABD'li uzman Dr. John Lessinger, yaptığı laboratuvar çalışmalarında, farklı meyve suyu kombinasyonlarının test edildiğini belirtti. Araştırmalar, elma, havuç ve patates suyu karışımının en etkili çözümü sunduğunu ortaya koydu. Bu karışım, kronik hastalıklar, gastrit, diyabet ve hipertansiyon gibi rahatsızlıklarla mücadelede etkili olurken, farelerde kanserin gerilemesine de yardımcı oldu.
Ancak, patates kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor. Dr. Lessinger, yeşil kabuklu ve olgunlaşmamış patateslerin kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Çünkü bu tür patatesler, solanotoksin adlı zehirli bileşeni barındırabilir. Ayrıca, uzmanlar, evde taze meyve sıkarak hazırlanan meyve sularının, marketlerde satılan hazır meyve sularına göre çok daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.