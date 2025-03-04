En Sağlıklı Kahve Belli Oldu! 1 Tutam Ekleyin, Yaz Gelmeden Kilolarınıza Veda Edin

Tarçın ile zenginleştirilmiş kahve, yağ yakım sürecini hızlandırarark kilo vermeyi kolaylaştırabilir. Kahve içme alışkanlıkları kişiden kişiye değişebilir. Kimileri sade tüketirken, kimileri krema, şeker veya tatlılarla birlikte içmeyi tercih edebilir. Beslenme uzmanları, siyah kahvenin en sağlıklı seçenek olduğunu belirtiyor. Kahveye süt, şeker veya tatlı eklemek yerine, günde en az bir kez tarçın ilave edilmesini öneriyor.