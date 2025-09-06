En Özgür Ruhlu Burçlar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astrolog Lyudmila Bulgakova, başkalarının kontrol altına almakta en çok zorlandığı burçları sıraladı.

Kova

Zodyağın en öngörülemez burçlarından biri olan Kova, kendi kararlarını kendisi vermek konusunda ısrarcıdır. Başkalarının beklentilerine göre hareket etmeleri neredeyse imkânsızdır. Onlar yalnızca kendi doğru bildiklerini uygular.

Akrep

Akrepler kararlılıklarıyla tanınır. İstediklerini elde ederken sakin görünebilirler ancak geri adım atmazlar. Çoğu zaman karşısındaki kişiye söz geçirdiğini düşündürürler, fakat sonunda yine kendi bildiklerini yaparlar. Bu da onları manipülasyona en kapalı burçlardan biri haline getirir.

Yay

Macera ruhuyla öne çıkan Yay burçları, asi tavırlarıyla bilinir. Bir anda yön değiştirebilen bu burcun temsilcilerini sabit bir hayata alıştırmak oldukça zordur. Seyahat tutkuları ve özgürlük arzuları, onları kalıcı bağlardan uzaklaştırabilir.

