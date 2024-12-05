En İyi Pil Ömrüne Sahip Telefon Belli Oldu! iPhone ve Samsung'u Solladı
Akıllı telefon seçiminde en önemli kriterlerden biri olan pil ömrü, kullanıcılar için büyük bir öneme sahip. DxOMark, akıllı telefonların pil performansını değerlendiren sıralamasını güncelleyerek 2024 yılına damga vuran cihazları açıkladı. Listenin zirvesindeki cihazlar, sektördeki devler olan Apple ve Samsung’u geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Pil performansıyla öne çıkan modelleri değerlendiren DxOMark, ilk 10 sıranın büyük bir kısmını Çin merkezli Honor markasının modellerine ayırdı. Honor’un bu alandaki üstün başarısı, firmanın pil ömrüne verdiği önemin bir göstergesi oldu. Ayrıca Oppo da listede yer alarak sektördeki rekabeti artırdı.
EN UZUN PİL ÖMRÜNE SAHİP TELEFONLAR
DxOMark sıralamasına göre, 2024’te pil ömrü konusunda lider olan modeller şu şekilde:
Oppo Find X7 Ultra – 160 puan
Tek şarjla en uzun kullanım süresini sunarak listenin zirvesine yerleşti.
Honor Magic 6 Pro – 157 puan
Pil performansı ile Oppo’yu yakından takip etti.
Honor Magic 6 Lite – 156 puan (5800 mAh batarya)
Büyük bataryasıyla kullanıcılarına uzun kullanım süresi sunuyor.
Honor X9b – 156 puan
Üst düzey pil performansıyla dikkat çekiyor.
Honor Magic5 Lite 5G – 152 puan
Gündelik kullanımda yüksek pil dayanıklılığı sağlıyor.
Honor X7b – 151 puan
Oppo Find X6 Pro – 151 puan
Honor Magic6 Lite (5300 mAh batarya) – 150 puan
Honor X7a – 147 puan
Oppo Reno 12 Pro – 147 puan
APPLE VE SAMSUNG LİSTEDE YOK
DxOMark’ın bu yılki sıralaması, teknoloji devleri Apple ve Samsung için bir sürpriz oldu. iPhone 16, Galaxy S24 veya Vivo X200 Pro gibi popüler modeller, en uzun pil ömrüne sahip telefonlar arasında yer bulamadı. Bu modellerin daha çok tasarım, ekran kalitesi ve kamera özellikleriyle öne çıktığı görülüyor.
KULLANICILAR NE DÜŞÜNMELİ?
Uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için Oppo ve Honor’un modelleri büyük avantaj sağlıyor. Gün boyu şarj cihazına ihtiyaç duymadan kullanım sunan bu cihazlar, özellikle yoğun iş ve seyahat temposuna sahip kişiler için ideal bir tercih olabilir.
Teknoloji dünyasında pil ömrü konusu, cihaz tercihlerinde belirleyici olmaya devam ederken, Oppo ve Honor gibi markaların bu alandaki başarısı, sektördeki rekabeti yeni bir boyuta taşıyor.