En Faydalı Pekmez Hangisi? Hangi Pekmezin Kaç Kalorisi Var?

Üzüm, incir, dut ve nar gibi meyvelerin kaynatılmasıyla elde edilen pekmez, yüksek besin değerlerine sahiptir. Demir, kalsiyum ve birçok vitamin içeren pekmez, rafine şeker içermemesi nedeniyle sağlıklı bir tatlandırıcı olarak da kullanılır. Peki, hangi pekmez sağlığınıza daha fazla katkı sağlar?

HANGİ PEKMEZ ÇEŞİDİ NEYE İYİ GELİR? İŞTE PEKMEZLERİN FAYDALARI

İNCİR PEKMEZİ

İncir pekmezi, kalsiyum ve K vitamini açısından zengin olup kemik sağlığını destekler. İçerdiği lif ve mineraller sayesinde sindirim sistemini düzenler, toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve bağışıklığı güçlendirir. Özellikle kış hastalıklarına karşı güçlü bir koruma sağladığı için her gün bir-iki kaşık tüketilmesi tavsiye edilir.

KARADUT PEKMEZİ

Karadut pekmezi, mide ve sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlar. Özellikle ülser gibi mide rahatsızlıkları olanlar için önerilir. İdrar söktürücü özelliği, bronşit ve öksürük gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Emziren annelerde süt artırıcı etkisi de gözlenmiştir. Kan yapıcı özelliği ve zengin mineral içeriğiyle vücudun ihtiyacı olan birçok bileşeni sağlar.

ÜZÜM PEKMEZİ

Üzüm pekmezi enerji deposudur. İçerdiği demir, c vitamini ve mineraller sayesinde kan yapıcı özellik gösterir, vücuda enerji verir. İştah açıcı etkisiyle çocuklar ve hamile kadınlar için ideal bir takviye olarak bilinir. Ayrıca, damar sağlığını destekleyerek dolaşım sistemini korur.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ

Keçiboynuzu pekmezi, özellikle kansızlık sorunu yaşayanlar için en etkili pekmez türlerinden biridir. Yüksek kalsiyum içeriği kemik sağlığını desteklerken, kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenleyerek kilo vermek isteyenler için de ideal bir seçimdir. Sperm sayısını artırıcı özelliğiyle de bilinir.

ANDIZ PEKMEZİ

Andız ağacının meyvesinden yapılan bu pekmez, pek bilinmemekle birlikte birçok sağlık sorunu için doğal bir çözüm sunar. Özellikle alerji, gut, egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıklarına karşı önerilir. Vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlar, idrar yolları enfeksiyonlarını temizler ve bağırsak parazitlerine karşı etkili bir koruma sunar.

DUT PEKMEZİ

Dut pekmezi, kansızlık sorunu olanlar için mükemmel bir seçenektir. Astım ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarını hafifletir, soğuk algınlığına karşı direnci artırır. Enerji kaynağı olarak özellikle sporcular ve çocukların gelişimi için idealdir. Gargara yapıldığında ise ağız ve boğaz sağlığını destekler.

HURMA PEKMEZİ

Türkiye'de pek yaygın olmayan hurma pekmezi, yüksek antioksidan içeriğiyle kalp sağlığını destekler, halsizliği giderir ve kansere karşı önleyici etki gösterir. Sporcular için enerji artırıcı özellik sunar, bronşit ve soğuk algınlığına iyi gelir.

HANGİ PEKMEZ KAÇ KALORİ?

Dut Pekmezi: 300 kcal / 100 g

Üzüm Pekmezi: 242 kcal / 100 g

Keçiboynuzu Pekmezi: 270 kcal / 100 g

Kaynak: Haber Merkezi