Emeklilere Eylül Müjdesi Verildi! Yeni Rekor Maaş Promosyonu Duyuruldu: 111 Bin 500 TL Hesaplara Yatırılacak

Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi, banka maaş promosyonu ihalesinde tarihi bir rekora imza attı. 01 Ocak 2026 – 31 Aralık 2028 dönemini kapsayan anlaşma kapsamında, üniversite personeline 111 bin 500 TL ödeme yapılacak

YENİ REKOR MAAŞ PROMOSYONU DUYURULDU

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanlarımızın refahını önceleyen bu anlaşma, Üniversitemiz katılımcı yönetim anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Eskişehir’deki 21 bankayı davet ettik, 8 banka ihaleye katıldı. İhale sürecini hem sendika temsilcilerimizle hem de personelimizle birlikte yakından takip ettik. Canlı yayınla şeffaflığı sağladık. Son aşamada 4 banka ile tekrar görüşerek çalışanlarımız için en yüksek teklifi tercih ettik. Bugün 4 bin 333 personelimiz için 111 bin 500 TL’lik promosyonu sağlayan QNB Türkiye ile imzaları attık. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun.”

QNB TÜRKİYE’DEN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

QNB Türkiye Güney Marmara Bölge Müdürü Hakan Erkan da anlaşmayı değerlendirerek, bankanın finansal hizmeti yalnızca bir işlem değil, topluma değer katan bir hizmet anlayışıyla sunduğunu vurguladı. Erkan, “Anadolu Üniversitesi ile yapılan bu iş birliği, hem bankamız hem de üniversite personeli için örnek teşkil edecek. Tüm çalışanlara en iyi hizmeti sunmak için ekiplerimizle hazırız” dedi.

Anadolu Üniversitesi’nin 111 bin 500 TL’lik promosyon anlaşması, bugüne kadar üniversiteler arasında yapılan en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Bu anlaşma, yalnızca üniversite çalışanları için değil, tüm kamu kurumları için de yeni bir eşik olarak değerlendiriliyor.

