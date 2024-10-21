Ekşi Mandalinaları Tatlandırmanın Pratik Yolu: Meğer Bu Kadar Basitmiş

Mandalinaları dilimleyin veya ortadan ikiye kesin. Dilimleri bir kase suya koyun ve dilerseniz suya bir miktar şeker ekleyin. Mandalinaları bu suyun içinde 15-30 dakika bekletin. Süreyi biraz daha uzun tutmak ekşi tadı azaltabilir, ancak fazla bekletmek meyvenin suyunu kaybetmesine yol açabilir.