Ekmeğin Küflenmesini Önlemek Meğer Bu Kadar Basitmiş! 1 Parçası Bile Haftalarca Taze Tutuyor

EKMEK KÜFLENMESİ NEDEN OLUR?

Ekmek küflenmesinin başlıca nedeni, havadan düşen mantar sporlarının nemli ortamlarda hızla üremesidir. Mantarlar, ekmeğin üzerindeki besinleri tüketerek büyür ve bu durum, ekmeğin bozulmasına yol açar. Açıkta bırakılan peynir, salça ve limon gibi diğer gıda maddeleri de benzer şekilde küflenebilir.