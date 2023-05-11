Eklenince kemik suyu çorbasını daha çok lezzetlendiren baharat! Şifası da artıyor

Kemik suyu çorbasına lezzet katan birçok baharat vardır. İşte size kemik suyu çorbasına lezzet katan bazı baharatlar:

1. Karabiber: Karabiber, kemik suyu çorbasına lezzet katmak için sıkça kullanılan bir baharattır. Karabiber, çorbanın tadını arttırır ve aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir.

2. Kekik: Kekik, kemik suyu çorbasına lezzet katmak için ideal bir baharattır. Kekik, çorbanın tadını arttırır ve aynı zamanda antimikrobiyal özellikleri sayesinde sağlığı korur.

3. Tarçın: Tarçın, kemik suyu çorbasına tatlı bir lezzet katar. Tarçın, kan şekeri seviyesini düzenler ve aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde sağlığı korur.

4. Kişniş: Kişniş, kemik suyu çorbasına lezzet katmak için kullanılan bir diğer baharattır. Kişniş, çorbanın tadını arttırır ve aynı zamanda sindirim sistemi sağlığına faydalıdır.

5. Zencefil: Zencefil, kemik suyu çorbasına lezzet katmanın yanı sıra anti-enflamatuar özellikleri sayesinde sağlığı korur. Zencefil, çorbanın tadını arttırır ve aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kemik suyu çorbasına lezzet katmak için farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Ancak, baharatları doğru miktarda kullanmaya dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, kişisel zevkinize göre farklı baharatlar ekleyebilirsiniz.

KEMİK SUYU ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

3 kilo Kuzu Kaval kemiği (tavuk, dana, hindi vb. olabilir)

1 adet Kuru soğan

1 küçük boy Kök kereviz

1 adet Havuç

4 diş Sarımsak

1 çay kaşığı kaya Tuzu

1 tutam Tane karabiber

4 adet Defne yaprağı ( Kuru veya Taze)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Favori baharatlarınız zerdeçal vb.



NASIL YAPILIR?



Kuzu kaval kemiğini derin ve geniş bir tencere de zeytinyağı ile kavurun. Tüm sebzeleri temizledikten sonra kabaca doğrayın ve tencereye ekleyin kavurmaya yakmadan devam edin. Renk alacaktır. Bu esnada tuz, karabiber ve defne yaprağını ekledikten sonra yeterli miktarda soğuk su ile tencereyi doldurun. Su kaynama aşamasına gelene kadar yüksek ateşte sonrasında düşük ateşte kaynatmaya bırakın. Yaklaşık 2 saat kadar kaynatın.

Kaynatma işlemi bittikten sonra ocağı kapatın soğumaya bırakın, soğutma işlemi esnasın da tortular sebzeler dibe çökecektir süzmesi kolay olacaktır. Temiz ve berrak su elde etmeye özen gösterin. Sabah kahvaltısında dahi içebileceğiniz sağlık iksiriniz hazır.

Kaynak: habertürk