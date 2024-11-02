Duyan Kilo Kilo Kivi Alıyor: Kabukları Meğer Tam Bir Ecza Deposuymuş

VİTAMİN DEPOSU

Kivi kabuğu, bağışıklık sistemini destekleyen zengin C ve E vitamini kaynaklarından biri olarak da öne çıkıyor. C vitamini yönünden zengin olan kivi, cilt bariyerini güçlendirirken, Yeni Zelanda’da yapılan bir araştırma, kivinin ruh sağlığına da iyi geldiğini ve düzenli tüketiminin depresyon belirtilerini kısa sürede hafifletebileceğini ortaya koydu.

Ancak, Dr. Sood böbrek taşı öyküsü bulunan kişilerin, kivinin kabuğunda yer alan yüksek oksalat içeriği nedeniyle bu bölümü tüketirken dikkatli olmaları gerektiğini de ekliyor.