Duyan Kilo Kilo Kivi Alıyor: Kabukları Meğer Tam Bir Ecza Deposuymuş
ABD’deki ünlü beslenme uzmanı Dr. Kunal Sood, kivinin yalnızca kendisi değil, kabuğuyla tüketilmesinin de sağlık açısından büyük faydalar sunduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde kivi kabuğu, sindirim sistemi problemlerinden kanser riskine kadar çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etmede etkili olabiliyor.
KANSERİN BAŞ DÜŞMANI
Dr. Sood, “Kiviyi kabuğuyla tüketmek, lif oranını yaklaşık %50 artırır,” diyerek bu yöntemin özellikle sindirim sağlığı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kivi kabuğu, bağırsak hareketlerini düzenlerken şişkinliği de azaltıyor. Bunun yanı sıra, mide, kolon ve rektum kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.
YÜKSEK LİF İÇERİYOR
Yüksek lif içeriği, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sayısını artırarak sindirimi desteklerken, kivi kabuğunun, kivinin meyve kısmına göre üç kat daha fazla antioksidan içerdiği ifade ediliyor. Dr. Sood, bu antioksidanların vücuttaki serbest radikallere karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğunu, iltihaplanma sürecini yavaşlattığını belirtti. Uzmanlara göre, antioksidanları doğrudan doğal besinlerden almak, takviye ürünlere kıyasla çok daha etkili bir çözüm sunuyor.
VİTAMİN DEPOSU
Kivi kabuğu, bağışıklık sistemini destekleyen zengin C ve E vitamini kaynaklarından biri olarak da öne çıkıyor. C vitamini yönünden zengin olan kivi, cilt bariyerini güçlendirirken, Yeni Zelanda’da yapılan bir araştırma, kivinin ruh sağlığına da iyi geldiğini ve düzenli tüketiminin depresyon belirtilerini kısa sürede hafifletebileceğini ortaya koydu.
Ancak, Dr. Sood böbrek taşı öyküsü bulunan kişilerin, kivinin kabuğunda yer alan yüksek oksalat içeriği nedeniyle bu bölümü tüketirken dikkatli olmaları gerektiğini de ekliyor.