Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun

BORAKS VE LİMON: KÖKTEN ÇÖZÜM

Boraks, doğal bir mineral olup küf sporlarını yok etme gücüne sahiptir. Limon ise asidik yapısı sayesinde küf lekelerini çözmede etkilidir. Yarım bardak boraksı bir bardak sıcak suyla karıştırın ve içine bir limonun suyunu ekleyin. Bu karışımı bir bezle küflü alana uygulayın ve kurumasını bekleyin. Durulamadan bırakmanız, küf oluşumunu engelleyecektir.

KÜF OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sadece küfü temizlemek yeterli değildir; tekrar oluşumunu engellemek de önemlidir. Evinizde hava akışını sağlamak için pencereleri düzenli olarak açın. Ortamın nem seviyesini %40-50 arasında tutmak için bir nem alma cihazı kullanabilirsiniz. Su sızıntıları küf oluşumunu hızlandırabilir, bu yüzden tesisatınızı düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Oda köşelerine karbonat, kahve telvesi veya kaya tuzu koyarak fazla nemi emebilirsiniz.