Duşakabin Silikonlarındaki Kararmaları Anında Yok Ediyor! Tek Malzeme Yetiyor

Duşakabin silikonlarındaki kararmaları gidermek için karbonat ve sirke ideal bir çözümdür. Bu yöntem, hem zararsız hem de bütçe dostu bir alternatif sunar.

UYGULAMA ADIMLARI

Bir kaseye karbonat ve sirkeyi ekleyerek macun kıvamında bir karışım hazırlayın.

Hazırladığınız karışımı kararmış silikonların üzerine sürün.

Küçük bir fırça veya diş fırçası yardımıyla karışımı yayarak hafifçe ovun.

Karışımı yaklaşık 30 dakika boyunca silikonun üzerinde bekletin.

Bekleme süresi dolduktan sonra alanı bol suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayarak parlak bir görünüm elde edin.