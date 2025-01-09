Duş Başlığındaki Kireç Tortusunu Anında Yok Ediyor! Ne Sirke Ne de Karbonat, 20 Kat Daha Etkili

Bekleme Süresi:

Duş başlığını yaklaşık bir saat boyunca bu karışımda bekletin. Bu süreçte kireç ve diğer birikintiler çözülmeye başlayacaktır.

Temizlik ve Durulama:

Sürenin sonunda duş başlığını karışımdan çıkarın. Temiz bir bezle silip suyla iyice durulayın. Ardından, duş başlığını yerine takarak normal kullanıma hazır hale getirin.

Bu yöntemle, duş başlığınızdaki kireç tortusunu kolayca temizleyebilir ve su akışını eski haline döndürebilirsiniz. Sitrik asit, hem doğal hem de etkili bir çözüm sunarak zaman ve çaba tasarrufu sağlar.