Dünyanın En Zehirli Gıdası Yiyen Anında Kanser Oluyor: DSÖ'den Hayati Uyarı

İŞLENMİŞ GIDALAR

DSÖ, sosis, pastırma, jambon ve sucuk gibi işlenmiş etlerin kansere yol açabileceğini belirtti. Raporda, günlük 50 gram işlenmiş et tüketiminin kalın bağırsak kanseri riskini %18 oranında artırdığı ifade edildi. Ayrıca, kırmızı etlerin de kanser riski taşıdığı ancak bu konudaki verilerin sınırlı olduğu kaydedildi.

TRANS YAĞLAR VE MARGARİN

Hidrojenize yağların, yani sıvı yağların katı hale getirilmesiyle üretilen trans yağların sağlığa zarar verebileceği vurgulandı. DSÖ, endüstriyel trans yağların küresel olarak tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Margarin de bu yağlar arasında yer alıyor ve sağlık açısından en zararlı yağlardan biri olarak kabul ediliyor.