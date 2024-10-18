Dünyanın En Zehirli Gıdası Yiyen Anında Kanser Oluyor: DSÖ'den Hayati Uyarı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmenin önemini vurgularken, bazı gıdaların sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceğini açıkladı. DSÖ'ye göre, bu gıdalar nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan risk altında bulunuyor. Bu nedenle, sağlık sorunlarını önlemek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için bu gıdaların diyetlerden çıkarılması öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlıklı beslenme, genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından son derece kritik bir öneme sahip. Düzenli ve dengeli bir beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve antioksidanları almasını sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Ancak, bazı gıdalar sağlık açısından ciddi riskler taşıyor.
Sağlığı tehdit eden gıdalar şöyle:
İŞLENMİŞ GIDALAR
DSÖ, sosis, pastırma, jambon ve sucuk gibi işlenmiş etlerin kansere yol açabileceğini belirtti. Raporda, günlük 50 gram işlenmiş et tüketiminin kalın bağırsak kanseri riskini %18 oranında artırdığı ifade edildi. Ayrıca, kırmızı etlerin de kanser riski taşıdığı ancak bu konudaki verilerin sınırlı olduğu kaydedildi.
TRANS YAĞLAR VE MARGARİN
Hidrojenize yağların, yani sıvı yağların katı hale getirilmesiyle üretilen trans yağların sağlığa zarar verebileceği vurgulandı. DSÖ, endüstriyel trans yağların küresel olarak tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Margarin de bu yağlar arasında yer alıyor ve sağlık açısından en zararlı yağlardan biri olarak kabul ediliyor.
KIZARTILMIŞ BESİNLER
Restoranlarda kullanılan kızartma yağlarının değiştirilmeden uzun süre kullanılması, bu yağların zararlı hale gelmesine yol açıyor. Uzmanlar, en sağlıklı kızartma yönteminin az miktarda zeytinyağı ile kısa sürede yapılan, una bulanmamış kızartma olduğunu belirtiyor.
RAFİNE ŞEKER VE TATLANDIRICILAR
Beyaz şeker, vücutta hiçbir besin ögesi taşımıyor ve sağlık uzmanları, vücudun bu maddeye ihtiyacı olmadığını savunuyor. Aşırı şeker tüketimi, karaciğere zarar verebilir ve birçok hastalığın riskini artırabilir. Yapay tatlandırıcıların, özellikle asesülfam potasyum ve aspartam gibi maddelerin de zararlı olabileceği düşünülüyor. DSÖ, normal şeker tüketiminin günde 25 gramı geçmemesi gerektiğini belirtiyor.
BULYON
Pirinç pilavı ve çorbalara katılan bulyonların içerdiği Mono sodyum glutamat (MSG) maddesi sağlık açısından ciddi tehditler oluşturuyor. Uzmanlar, bu maddenin düzenli tüketiminin anormal kalp atışı, nefes darlığı ve Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini ifade ediyor.
Sağlıklı bir yaşam için, bu zararlı gıdaların tüketiminin azaltılması ve dengeli bir beslenme düzeninin benimsenmesi büyük önem taşıyor.