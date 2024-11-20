Dünyanın En Uzun Yaşayan Köyünün Geleneksel Yemeği: Sırrı Bu Çorbadaymış

Makarna ve Baharatlar:

Çorba piştikten sonra içerisine fregula makarnayı ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Makarna yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Eğer çorbanın kıvamı çok koyu olursa, az miktarda sıcak su ekleyerek ideal kıvamı yakalayabilirsiniz.

Son Dokunuş:

Çorbanızı sıcak olarak servis edin. Üzerine rendelenmiş pecorino romano peyniri serperek lezzetini tamamlayabilirsiniz.

BU ÇORBA NEDEN ÖZEL?

Perdasdefogu’nun bu sebze çorbası, yüksek lif ve protein içeriğiyle doyurucu bir öğün sunarken, kullanılan sebzeler ve baklagiller sayesinde zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Sardunya halkının uzun ömürlü yaşamının bir parçası olan bu lezzet, sağlıklı bir diyetin en güzel örneklerinden biri olarak sofralarınıza sağlık getirecek.