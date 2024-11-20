Dünyanın En Uzun Yaşayan Köyünün Geleneksel Yemeği: Sırrı Bu Çorbadaymış
İtalya’nın Sardunya adasında bulunan Perdasdefogu Köyü, sakinlerinin uzun ömürleriyle dünya çapında tanınıyor. Bu köyün sırrı ise sadece huzurlu yaşam tarzında değil, mutfaklarında hazırladıkları özel bir sebze çorbasında saklı. Köy halkı, günlük beslenme rutinlerinde sıkça tükettiği fasulye ve nohudun yer aldığı bu çorbayı bir gelenek haline getirmiş.
Kaynak: Haber Merkezi
Sardunya’nın bu lezzeti, sadece bir çorba değil; adanın kültürel mirasını ve toplumsal bağlarını temsil eden bir yemek. Besleyici içeriği ve eşsiz lezzetiyle, bu çorba sağlıklı bir yaşamın anahtarı olabilir. İşte, o uzun ömür çorbasının tarifi:
GEREKLİ OLAN MALZEMELER
Yarım su bardağı kuru bakla
Yarım su bardağı kızılcık fasulyesi
1/3 su bardağı kuru nohut
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
2 adet havuç (küçük doğranmış)
2 adet kereviz sapı (doğranmış)
1 diş sarımsak (ince kıyılmış)
3 adet patates (küp doğranmış)
1,5 su bardağı kıyılmış rezene
Yarım demet maydanoz ve taze fesleğen
2/3 fincan Fregula (Sardunya’ya özgü irmikli makarna)
Tuz, karabiber (damak zevkine göre)
Çeyrek su bardağı pecorino romano peyniri (üzeri için)
SAĞLIKLI ÇORBA NASIL HAZIRLANIR?
Baklagillerin Hazırlığı:
Bakla, fasulye ve nohudu bir gece önceden geniş bir kasede bol su ile ıslatın. Ertesi gün suyunu süzün ve durulayarak kullanıma hazır hale getirin.
Sebzelerin Kavrulması:
Geniş bir çorba tenceresinde zeytinyağını ısıtın. Isınan yağa doğranmış soğan, havuç ve kerevizi ekleyin. Sebzeleri orta ateşte, yaklaşık 5 dakika karıştırarak soteleyin. Ardından sarımsağı ekleyip 20 saniye daha pişirin.
Ana Malzemelerin Eklenmesi:
Tencereye doğranmış patates, rezene, maydanoz, fesleğen ve baklagilleri ekleyin. Üzerini geçecek kadar su ilave edin ve karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak fasulyeler tamamen yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
Makarna ve Baharatlar:
Çorba piştikten sonra içerisine fregula makarnayı ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Makarna yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Eğer çorbanın kıvamı çok koyu olursa, az miktarda sıcak su ekleyerek ideal kıvamı yakalayabilirsiniz.
Son Dokunuş:
Çorbanızı sıcak olarak servis edin. Üzerine rendelenmiş pecorino romano peyniri serperek lezzetini tamamlayabilirsiniz.
BU ÇORBA NEDEN ÖZEL?
Perdasdefogu’nun bu sebze çorbası, yüksek lif ve protein içeriğiyle doyurucu bir öğün sunarken, kullanılan sebzeler ve baklagiller sayesinde zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Sardunya halkının uzun ömürlü yaşamının bir parçası olan bu lezzet, sağlıklı bir diyetin en güzel örneklerinden biri olarak sofralarınıza sağlık getirecek.