Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Belli Oldu

Peynirin sağlığa olan katkılarının yanı sıra kilo alma kaygıları üzerindeki uyarılar da dikkat çekiyor. Ancak peynir tüketiminin sağlık sorunlarını tetikleyici özellikleri üzerine yapılan çalışmalar, bu süt ürünlerinin faydalarını öne çıkarıyor. Uzun süreli araştırmalar sonucunda, dünyanın en sağlıklı 3 peyniri belirlendi.

1. PARMESAN PEYNİRİ

Parmesan peyniri, dünya genelinde sağlıklı peynir denildiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biridir. Düşük yağ içeriği ve yüksek protein seviyeleri ile diyetisyenlerin favorisi haline geliyor. 36 ay boyunca dinlendirilen parmesan peynirinin laktoz miktarı önemli ölçüde azalmaktadır, bu da laktoz intoleransı olanlar için uygun bir alternatif sunuyor. Hem lezzeti hem de besleyici özelliği ile birçok diyet programında yer alıyor.

2. MOZZARELLA PEYNİRİ

İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan mozzarella peyniri, pizza ve diğer lezzetlerde sıkça kullanılıyor. Protein, kalsiyum ve prebiyotik açısından zengin olan mozzarella, aynı zamanda B vitaminleri ile de dolu. Kalp ve damar sağlığına olan faydaları ile bilinen bu peynir, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken, sinir sistemi üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Doktorlar, kalp hastalarının diyetlerinde mozzarella peyniri bulundurmalarını öneriyor.

3. FETA PEYNİRİ

Feta peyniri, Türkiye'de en çok tercih edilen peynir çeşitlerinden biridir. Anadolu'da "beyaz peynir" olarak bilinen bu lezzet, Avrupa'da "Feta" adıyla anılmaktadır. Genellikle keçi sütünden üretilen feta, potasyum, kalsiyum, sodyum, çinko ve B vitaminleri açısından zengindir. Düşük kalori içeriği ile diyet yapanlar için ideal bir seçenek sunan feta, sebze ve zeytinyağı ile birlikte tüketilmesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi