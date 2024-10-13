Dünyanın En Pahalı Ordusu Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

2024 yılında savunma bütçeleri en yüksek olan ülkeler belli oldu. Küresel askeri harcamaların artması, güvenlik endişeleri ve jeopolitik gerilimlerle doğrudan bağlantılı. İşte en yüksek savunma bütçesine sahip ülkeler ve Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri...

Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın En Pahalı Ordusu Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı - Resim: 1

Son yıllarda, dünya genelinde askeri harcamalar hızla artıyor. Bu artış, özellikle güvenlik endişelerinin yükselmesi ve uluslararası gerilimlerin artmasıyla açıklanıyor. Pek çok ülke, savunma kapasitelerini artırmak ve modern silah sistemleri geliştirmek için bütçelerini artırıyor.

OLASI YENİ BİR SAVAŞ ENDİŞESİ

Olası bir üçüncü dünya savaşı senaryosu üzerine yapılan tartışmalar da, askeri harcamaların artmasında etkili bir rol oynuyor. Uzmanlar, bu harcamaların gelecekte daha da artabileceğini öngörüyor.

İşte 2024 yılı itibarıyla en yüksek savunma bütçesine sahip ülkeler ve sıralamaları...

Kaynak: Haber Merkezi

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