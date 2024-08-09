Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkeleri belli oldu. Mutluluk oranı, farklı ülkelerde insanların ne kadar mutlu hissettiklerini anlamak, mutluluğa katkıda bulunan faktörleri belirlemek, eğilimleri izlemek ve uygun politikalar oluşturmak için hazırlanan mutluluk endeksleri genellikle ortalama yaşam süresi, sosyal destek, özgürlük, yolsuzluk algısı, kişi başına düşen GSYİH gibi faktörlerin kullanılmasıyla hesaplanıyor.