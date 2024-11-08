Dünyanın En Güçlü Probiyotiği: Akşam Yatman Önce Tüketilmeli

KEFİRİN TÜKETİM ZAMANI

Yatmadan önce içilen kefir, zihinsel ve kemik gelişimini destekler. Ancak mide ve sindirim hassasiyeti olan çocuklarda gece tüketimi önerilmez; bu yüzden yatmadan en az 2 saat önce içilmesi uygun görülür. Sabah aç karnına kefir tüketmek ise sindirim sistemine daha fazla fayda sağlayabilir, çünkü probiyotikler bu zaman diliminde daha etkili çalışır.

Kefir, kafein içermez ve herhangi bir saat sınırlaması olmadan tüketilebilir. Bununla birlikte, diyabet gibi özel diyet uygulayan bireylerin kefiri öğünlerine uygun şekilde tüketmeleri önerilir.