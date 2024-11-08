Dünyanın En Güçlü Probiyotiği: Akşam Yatman Önce Tüketilmeli
Probiyotik yönünden zengin ve sindirim sistemini destekleyen kefir, düzenli tüketildiğinde önemli sağlık yararları sunuyor. Peki, kefir hangi zaman diliminde içilmeli?
Kaynak: Haber Merkezi
Anavatanı Kafkaslar olan ve inek, keçi ya da koyun sütünden üretilen kefir, fermente bir süt ürünü olarak ayrana benzeyen ekşi bir tada sahip. A, B1, B2, B6, B12, C ve D vitaminleriyle dolu olan kefir, bağışıklığı güçlendirir, kemik sağlığını korur ve sindirim sistemini düzenler. İçeriğindeki kalsiyum, demir ve iyot gibi mineraller de onu güçlü bir probiyotik ve doğal bağışıklık destekçisi yapar.
KEFİRİN BESİN DEĞERLERİ
Kalori: 104
Protein: 9 gram
Yağ: 2,5 gram
Karbonhidrat: 11,5 gram
Şeker: 11 gram
Kefir, düzenli tüketildiğinde bağırsak sağlığını iyileştirir, kolesterolü dengeler ve antimikrobiyal özellikleriyle iltihap oluşumunu önler. Ayrıca kemik ve kalp sağlığını destekleyerek kronik yorgunluğa iyi gelir. Peki, kefirin etkilerini en iyi şekilde almak için sabah mı yoksa akşam mı tüketmek gerekir?
KEFİRİN TÜKETİM ZAMANI
Yatmadan önce içilen kefir, zihinsel ve kemik gelişimini destekler. Ancak mide ve sindirim hassasiyeti olan çocuklarda gece tüketimi önerilmez; bu yüzden yatmadan en az 2 saat önce içilmesi uygun görülür. Sabah aç karnına kefir tüketmek ise sindirim sistemine daha fazla fayda sağlayabilir, çünkü probiyotikler bu zaman diliminde daha etkili çalışır.
Kefir, kafein içermez ve herhangi bir saat sınırlaması olmadan tüketilebilir. Bununla birlikte, diyabet gibi özel diyet uygulayan bireylerin kefiri öğünlerine uygun şekilde tüketmeleri önerilir.
KEFİR TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Süt ürünlerine alerjisi olanlar kefirden kaçınmalı. 1 yaşın altındaki bebeklere inek sütü ürünleri önerilmediği için kefir de verilmemeli. 1-6 yaş grubundaki çocukların beslenme düzeni için ise doktor tavsiyesi alınmalıdır.